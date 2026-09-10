Bagnacavallo, avanzano i lavori per il nuovo sottopasso. Sopralluogo del Comune nel cantiere da quasi 13 milioni

Alla visita tecnica del 7 settembre hanno partecipato il sindaco Matteo Giacomoni, l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli e la Giunta comunale, insieme ai rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana, FS Engineering e dell’impresa esecutrice Rem s.r.l.

La ricognizione sul campo è avvenuta in concomitanza con uno dei passaggi costruttivi di maggiore rilievo dell’opera: l’esecuzione delle manovre di spinta del monolite in cemento armato al di sotto della sede dei binari, con una previsione di completamento programmata per i prossimi giorni. Una volta ultimata la spinta, gli operatori procederanno alla giunzione delle due rampe d’accesso al sottopasso già predisposte sul lato nord e sul lato sud della ferrovia.

L’opera complessiva comporta un investimento di circa 12 milioni e 850mila euro, sostenuto per oltre la metà dall’Amministrazione comunale di Bagnacavallo mediante il cofinanziamento di RFI, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Ravenna. La stazione appaltante è Rete Ferroviaria Italiana con direzione dei lavori a cura di FS Engineering (società del Gruppo FS) e l’esecuzione materiale del progetto affidata all’impresa Rem s.r.l.