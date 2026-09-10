Bagnacavallo, avanzano i lavori per il nuovo sottopasso. Sopralluogo del Comune nel cantiere da quasi 13 milioni
Nuovo sopralluogo dell’Amministrazione comunale di Bagnacavallo nel cantiere di via Bagnoli Superiore per verificare lo stato di avanzamento della realizzazione del sottopasso ferroviario carrabile e della nuova viabilità destinata a collegare la SP253 San Vitale con l’area produttiva lungo la provinciale Naviglio.
Alla visita tecnica del 7 settembre hanno partecipato il sindaco Matteo Giacomoni, l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli e la Giunta comunale, insieme ai rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana, FS Engineering e dell’impresa esecutrice Rem s.r.l.
La fase operativa della spinta e la nuova rotatoria
La ricognizione sul campo è avvenuta in concomitanza con uno dei passaggi costruttivi di maggiore rilievo dell’opera: l’esecuzione delle manovre di spinta del monolite in cemento armato al di sotto della sede dei binari, con una previsione di completamento programmata per i prossimi giorni. Una volta ultimata la spinta, gli operatori procederanno alla giunzione delle due rampe d’accesso al sottopasso già predisposte sul lato nord e sul lato sud della ferrovia.
I lavori proseguiranno successivamente con le opere relative alla futura rotatoria sulla provinciale San Vitale. A tal proposito, la sottostruttura della semirotatoria posizionata sul lato sud risulta quasi del tutto ultimata e aprirà il campo alle operazioni per la realizzazione della seconda semirotatoria sul lato settentrionale della sede stradale.
Viabilità, quadro finanziario e soggetti attuatori
Le lavorazioni continuano al momento senza interferire direttamente con il traffico automobilistico, operando al di fuori della carreggiata principale. La successiva fase operativa riguardante l’intersezione con via Bagnoli comporterà modifiche locali alla circolazione vettoriale, che la Civica Amministrazione provvederà a rendere note con tempestività mediante le piattaforme istituzionali. A completamento della viabilità stradale si darà avvio alle finiture del sottopasso e alla predisposizione della pista ciclopedonale di collegamento.
L’opera complessiva comporta un investimento di circa 12 milioni e 850mila euro, sostenuto per oltre la metà dall’Amministrazione comunale di Bagnacavallo mediante il cofinanziamento di RFI, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Ravenna. La stazione appaltante è Rete Ferroviaria Italiana con direzione dei lavori a cura di FS Engineering (società del Gruppo FS) e l’esecuzione materiale del progetto affidata all’impresa Rem s.r.l.