Bassa Romagna: personale formato per la prevenzione e il controllo delle zanzare

Il Centro per l’educazione alla sostenibilità della Bassa Romagna ha promosso per il secondo anno consecutivo il percorso “Zanzare sotto controllo: prevenzione e azione”, un appuntamento formativo interno per il personale e per i collaboratori dell’ente sul tema zanzara tigre e salute pubblica.

Gli incontri, tenutisi il 3 e il 10 settembre nel Salone estense della Rocca di Lugo, hanno coinvolto il personale degli Urp, dei servizi educativi (compresi i collaboratori esterni), dei servizi cimiteriali, degli uffici eventi e dei lavori pubblici dei Comuni della Bassa Romagna, fornendo strumenti per riconoscere i focolai di zanzare, prevenire la proliferazione (soprattutto negli spazi quali asili nido, cimiteri, aree esterne e iniziative con famiglie) e rispondere in modo consapevole alle richieste della cittadinanza.

Attraverso approfondimenti teorici e momenti pratici, sono stati affrontati i temi del ciclo vitale delle zanzare, delle corrette modalità di trattamento larvicida, dei rischi per la salute e la biodiversità legati all’utilizzo non consapevole degli adulticidi e delle buone pratiche da adottare in contesti sensibili, come i cimiteri o le aree scolastiche.

L’obiettivo del percorso è quello di potenziare le strategie di lotta alle zanzare: con l’aumento delle temperature e il prolungarsi delle stagioni calde, infatti, le zanzare – in particolare la zanzara tigre e la zanzara comune – restano attive anche nei mesi autunnali, diventando una presenza costante in contesti urbani.

Oltre al disagio, queste specie possono diventare vettori di virus come chikungunya, dengue, zika e West Nile virus.