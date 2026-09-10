Casola Valsenio festeggia i suoi novantenni: targa ricordo e festa al Centro Auser
Il Centro Auser “Le Colonne” di Casola Valsenio si appresta ad accogliere i cittadini che nel corso dell’anno raggiungono il traguardo dei novant’anni d’età. L’appuntamento con la “Festa dei Novantenni” è programmato per il pomeriggio di sabato 12 settembre 2026, a partire dalle ore 15:00, presso i locali della struttura associativa in via Roma 10.
L’iniziativa, diventata un momento d’incontro comunitario per il territorio della valle del Senio, viene realizzata con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Casola Valsenio.
La cerimonia prevede un momento istituzionale dedicato alla consegna delle targhe ricordo ai festeggiati, come riconoscimento formale da parte della comunità locale per il percorso di vita e la memoria storica rappresentata dai cittadini anziani.
A conclusione della consegna dei riconoscimenti, la struttura organizzativa del Centro Auser offrirà a tutti i presenti un buffet conviviale predisposto all’interno della sede di via Roma.