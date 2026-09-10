Chiefs Ravenna, sguardo al futuro: reclutamento, settore giovanile e verso la Regular Season 2027

Il campionato 2027 si avvicina e i Chiefs Ravenna hanno avviato la pianificazione in vista della nuova stagione agonistica. Conclusa con successo l’edizione 2026 del torneo estivo “Chiefs A La Playa”, la dirigenza è già immersa nella programmazione di ogni singola tappa che porterà al primo kickoff del nuovo anno.

In una recente riunione, il presidente Marco Morigi e il Consiglio Direttivo hanno fatto il punto della situazione per valutare con attenzione le scelte future. Tra le priorità in fase di definizione vi sono la struttura dello staff tecnico e la composizione del roster dei giocatori, con la società attiva per concludere i necessari accordi prima dell’avvio della Regular Season 2027 di Terza Divisione Nazionale.

Lo sviluppo del settore giovanile e la promozione sul territorio

Lo sguardo più ampio della società riguarda lo sviluppo del settore giovanile, un progetto che ha ripreso vigore dallo scorso anno e su cui la dirigenza intende investire ulteriori energie e attenzioni. Mentre gli allenamenti dei ragazzi della sezione Flag proseguono regolarmente presso il Polisportivo Darsena (ex ippodromo), i Chiefs si stanno attivando per partecipare a diverse attività promozionali in provincia, con l’obiettivo di farsi conoscere e trasmettere la passione per il football americano e per i colori giallorossi della città.

La prima tappa di questo percorso di reclutamento si è svolta dal 29 agosto al 5 settembre alla Festa dell’Unità di Ravenna, dove staff e giocatori hanno offerto la possibilità di mettersi alla prova, spiegando le regole del football e raccogliendo numerose manifestazioni d’interesse, in particolare tra i più giovani.

Gli eventi in calendario e gli Open Day della squadra

L’agenda delle prossime settimane si preannuncia ricca di appuntamenti per avvicinarsi al mondo del football. I ragazzi saranno presenti, insieme alle Chiefs Cheerleaders Ravenna, alla Fira di Sett Dulur a Russi, con un proprio stand al festival Rumagna Unite dall’1 al 4 ottobre a Campiano di Ravenna e alla manifestazione Sport in Darsena, in programma dal 15 al 17 ottobre a Ravenna.

Sono inoltre previsti due open day aperti a tutte le categorie, sia senior che under. Il primo si terrà il 26 settembre a Ravenna, in collaborazione con il cocktail bar Fellini Scalino Cinque di piazza Kennedy. Il secondo è fissato per il 10 ottobre presso il Chiefs Practice Field di Marina di Ravenna: questa data, oltre a sancire la ripresa degli allenamenti della prima squadra, ospiterà una vera e propria festa del football americano aperta a tutti con il concerto dei Cartuneitors. Infine, l’8 novembre, una delegazione di giocatori e le Cheerleaders accompagneranno i partecipanti all’Edizione 2026 della Maratona di Ravenna.

Il ruolo delle Chiefs Cheerleaders e l’invito ai tifosi

Un rilievo particolare all’interno del progetto societario è ricoperto dalle Chiefs Cheerleaders Ravenna, parte integrante della realtà della squadra e del football americano in Romagna. Il gruppo ha ulteriormente rafforzato il proprio legame con la dirigenza e accresciuto la propria rilevanza e il numero di iscritte, continuando ad affiancare i giocatori in tutti gli stand e nelle attività di promozione attuali e future.