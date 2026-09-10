Da Faenza al Teatro Ariston. I The Geisha in finale a Sanremo Rock

Dalla Romagna al Teatro Ariston di Sanremo. I The Geisha hanno conquistato l’accesso alla finale della 39ª edizione di Sanremo Rock & Trend, il contest nazionale dedicato alla scena emergente rock, pop-rock, indie e alternative.

La formazione faentina sarà protagonista della fase conclusiva della manifestazione, in programma l’11 e il 12 settembre al Teatro Ariston. La finalissima è prevista nella giornata del 12 settembre, quando i The Geisha si confronteranno con le altre band arrivate all’ultimo atto del concorso dopo le selezioni territoriali svolte in tutta Italia.

Il percorso della band è arrivato così a uno degli appuntamenti più importanti della sua attività musicale. Le selezioni hanno coinvolto migliaia di candidature e hanno portato sul palco dell’Ariston le formazioni considerate finaliste della manifestazione.

I The Geisha hanno alle spalle un’attività live costante nei locali e nelle piazze del territorio romagnolo. Il loro repertorio unisce pop, rock e dance e si concentra sulle sonorità degli anni Ottanta, Novanta e Duemila, con una proposta costruita soprattutto per il pubblico dei concerti.

“La presenza dei The Geisha alla finalissima di Sanremo Rock -sottolinea il vicesindaco Andrea Fabbri- è motivo di orgoglio per l’intera comunità faentina. Raggiungere il palco del Teatro Ariston al termine di una selezione così articolata e partecipata rappresenta la dimostrazione della vitalità artistica e della qualità musicale del nostro territorio. A nome dell’amministrazione comunale rivolgo alla band un sentito ringraziamento per avere portato il nome di Faenza in una vetrina nazionale di grande rilevanza, rivolgendo a tutti i componenti un grande in bocca al lupo per questa importante esibizione”.

La band guarda alla finale con l’obiettivo di giocarsi fino in fondo la possibilità di ottenere un risultato importante. «Per noi –racconta Samuele Lucatini in rappresentanza della band pronta ad affrontare la finale– arrivare all’Ariston è già una grande soddisfazione, ma saliremo sul palco con la voglia di giocarcela fino in fondo. Sappiamo che il livello della finale sarà molto alto, ma abbiamo lavorato tanto in questi anni per costruire un progetto musicale riconoscibile e competitivo. Rappresentare Faenza in un contesto nazionale come Sanremo Rock ci rende particolarmente orgogliosi».