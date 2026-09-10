Faenza. Cattivi odori in città, le verifiche del Comune: “Odori dovuti alle concimazioni agricole”

A seguito delle opportune verifiche effettuate dai tecnici del gestore sull’impianto di depurazione di via Formellino, indicato da più parti come origine delle esalazioni, si conferma il regolare e completo funzionamento della struttura, che non registra alcun malfunzionamento o anomalia. I fenomeni olfattivi riscontrati, percepibili a seconda dell’orientamento dei venti e delle condizioni atmosferiche, sono da ricondurre alle consuete attività di spargimento di sostanze organiche e biologiche sui terreni agricoli. Si tratta di lavorazioni agronomiche ordinarie e cicliche, previste in questo periodo dell’anno per la concimazione e la preparazione dei suoli alle coltivazioni. Per l’impiego di gran parte di tali sostanze, di origine animale o vegetale, non è prevista alcuna richiesta di autorizzazione né di segnalazione alle autorità, a tutela dell’operatività di un settore di primaria importanza per il territorio qual è l’agricoltura.