Faenza, fornisce false generalità ai Carabinieri durante un controllo: arrestato 24enne

Un giovane di 24 anni è stato arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Faenza con l’accusa di aver fornito false dichiarazioni sulla propria identità a un pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio. I militari hanno identificato il giovane, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, mentre si trovava all’interno di un parco cittadino.

Il 24enne, risultato privo di documenti, avrebbe comunicato verbalmente delle generalità che hanno subito insospettito i Carabinieri. Il giovane è stato quindi accompagnato in caserma per ulteriori verifiche.