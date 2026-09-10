Faenza, fornisce false generalità ai Carabinieri durante un controllo: arrestato 24enne
Un giovane di 24 anni è stato arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Faenza con l’accusa di aver fornito false dichiarazioni sulla propria identità a un pubblico ufficiale.
L’episodio è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio. I militari hanno identificato il giovane, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, mentre si trovava all’interno di un parco cittadino.
Il 24enne, risultato privo di documenti, avrebbe comunicato verbalmente delle generalità che hanno subito insospettito i Carabinieri. Il giovane è stato quindi accompagnato in caserma per ulteriori verifiche.
Attraverso le procedure di identificazione dattiloscopica, i militari sono riusciti a risalire alla sua reale identità, facendo emergere anche i precedenti di polizia a suo carico.
Al termine degli accertamenti il 24enne è stato dichiarato in arresto. Informata dell’accaduto, l’Autorità giudiziaria ha disposto la sua permanenza nelle camere di sicurezza della Compagnia dei Carabinieri, in attesa dell’udienza con rito direttissimo prevista per il 10 settembre.