Faenza, occupava una casa alluvionata dichiarata inagibile: denunciato un 40enne

Occupava abusivamente un’abitazione in zona Borgotto, a Faenza, dichiarata inagibile dopo l’alluvione del 2023. Per questo un uomo di 40 anni, cittadino marocchino, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per invasione di edifici e successivamente accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri di Roma.

L’intervento è stato effettuato nella giornata di ieri dagli agenti del Commissariato di Faenza, che hanno trovato l’uomo all’interno dell’edificio. La casa era stata dichiarata inagibile in seguito all’alluvione.

Il 40enne, secondo quanto riferito dalla Questura, era già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio e per reati legati agli stupefacenti. Dopo essere stato portato al Commissariato per gli accertamenti, è stato denunciato per invasione di edifici.

Gli ulteriori controlli hanno fatto emergere anche la sua irregolarità sul territorio italiano. La Polizia riferisce inoltre che l’uomo è senza fissa dimora.

A quel punto è stata avviata la procedura prevista dalla normativa per il trattenimento nei Centri di permanenza per i rimpatri. Secondo quanto riferito dalla Questura, nel suo caso sono state valutate anche le condizioni legate all’ordine e alla sicurezza pubblica.