Faenza, una giornata di sconti e occasioni: sabato torna “Svuota il C’entro

Sabato 12 settembre torna nel centro storico di Faenza “Svuota il C’entro”, la giornata dedicata alle occasioni di fine stagione organizzata dal Consorzio Faenza C’entro. L’iniziativa coinvolge i negozi che hanno scelto di aderire e si svolgerà per tutta la giornata, nei normali orari di apertura delle attività.

Nei punti vendita partecipanti saranno proposti sconti, offerte e occasioni su diverse categorie di prodotti. A rendere riconoscibili i negozi aderenti saranno i pacchi regalo blu collocati all’esterno delle attività.

“Dopo la prima esperienza dello scorso febbraio abbiamo deciso di riproporre Svuota il C’entro, coinvolgendo nuovamente le attività che hanno scelto di aderire all’iniziativa – afferma la Presidente del Consorzio Faenza C’entro, Claudia Minardi –. L’obiettivo è creare un’occasione concreta per i commercianti e, allo stesso tempo, invitare le persone a vivere il centro di Faenza attraverso lo shopping e la scoperta delle proposte dei negozi partecipanti”.

Per orientarsi tra le attività sarà disponibile una mappa cartacea dei negozi aderenti, distribuita nei punti vendita. La mappa potrà essere consultata anche in formato digitale attraverso un QR code, che consentirà di visualizzare i negozi su Maps e raggiungerli più facilmente.

I negozi aderenti

Sono 20 le attività indicate dal Consorzio Faenza C’entro per l’edizione di sabato:

Dopolavoro Ferroviario Faenza

Alessandro Borchi Occhiali

Dress Again

United Colors of Benetton

Venturelli Abbigliamento

Champion

Erboristeria Fiore della Vita

M’ama Interni +

Undici Faenza

Silimbani Francesco Gioielli

Quinto

FMarket

Fanti Elettrodomestici

Intimo e Mare

Ottica Scipi

Fanti Luce Design

Yamamay

Sotto Casa

La Bottega Creativa – dove c’è di tutto e un po’

Merceria L’Occhiello

L’elenco delle attività partecipanti e la mappa digitale sono disponibili anche attraverso i canali online del Consorzio Faenza C’entro.