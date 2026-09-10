FdI Cervia: “La Provincia esce dal Parco della Salina, ma restano le domande sulla gestione della crisi”

La cessione provvisoria a Terme di Cervia del 18% detenuto dalla Provincia nel Parco della Salina viene presentata dalla presidente Valentina Palli come una “ottima notizia” e come il passaggio necessario per dare nuovo slancio alla società. Sul piano politico e istituzionale, tuttavia, la realtà appare del tutto diversa.

L’operazione evidenzia prima di tutto una precisa scelta di priorità da parte dell’Amministrazione provinciale: la presidente Palli ha scelto di tutelare il bilancio dell’ente attraverso la dismissione della quota, anziché mantenere un ruolo diretto nel risanamento e nel rilancio di un patrimonio di fondamentale valore strategico per la comunità.

La Provincia esce di scena proprio nel momento più critico, in presenza di una perdita di 861.316 euro, lasciando agli altri soci – a partire dal Comune di Cervia – il peso futuro del risanamento e della ripartenza.

A rendere ancora più sconcertante il quadro sono le stesse dichiarazioni della presidente Palli, secondo la quale la permanenza della Provincia avrebbe rischiato di rappresentare un “freno”. Un’affermazione pesante, che suona come un’ammissione del fallimento del ruolo politico svolto dalla Provincia all’interno della società.

Se l’ente provinciale era diventato un ostacolo anziché una risorsa, occorre spiegare per quali ragioni e a causa di quali scelte. Non si può trasformare questa uscita di scena in un successo politico per il territorio.

Il rafforzamento della partecipazione di Terme di Cervia – già titolare del 9% e destinata a salire al 27% – modifica gli equilibri interni, ma non cambia il nodo principale: il Comune di Cervia, con il 56%, manterrà la maggioranza e la responsabilità politica primaria sul futuro della Salina.

Le domande rimangono quindi aperte: in che modo e perché la Provincia sarebbe diventata un ostacolo? Quali decisioni non sono state assunte in questi anni? E perché la presa d’atto di questo presunto problema arriva proprio ora che la società deve affrontare una perdita così pesante?

Provincia e Comune di Cervia appartengono alla stessa area politica. È doveroso chiarire se questa scelta sia l’esito di una strategia condivisa oppure se la Provincia abbia semplicemente deciso di sfilarsi, lasciando soprattutto al Comune le conseguenze di una crisi non gestita.

Prima di appellarsi al “superamento della contrapposizione politica”, chi ha amministrato la società e chi, come socio pubblico, era chiamato a esercitare indirizzo e controllo deve compiere un’operazione di trasparenza, spiegando cosa sia accaduto e assumendosi le proprie responsabilità.

La Salina è un patrimonio troppo importante per essere ridotta a fondale di annunci trionfalistici. I cittadini hanno il diritto di sapere se siamo davanti a un vero progetto di rilancio o, più semplicemente, all’uscita di scena della Provincia per mettere al riparo i propri conti.