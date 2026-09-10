Presentata la nona edizione del trofeo di calcio multietnico “Josianne Tchameni”: sabato 12 settembre all’ex ippodromo di Ravenna
È stata presentata questa mattina in Municipio la nona edizione del trofeo di calcio a undici multietnico “Josianne Tchameni”, inserito nell’ambito della Giornata ravennate dedicata alla solidarietà e all’inclusione sociale. Il torneo si disputerà nel pomeriggio di sabato 12 settembre, con inizio fissato per le ore 14, negli impianti del Polisportivo Darsena (ex Ippodromo).
L’evento è organizzato dall’associazione di volontariato Terzo Mondo ODV con la compartecipazione dell’assessorato all’Associazionismo e volontariato del Comune di Ravenna, vedendo come testimonial Roberto Rubboli.
La finalità benefica e i virgolettati istituzionali
L’ingresso alla manifestazione è a offerta libera e il ricavato della giornata servirà a finanziare i progetti di cooperazione internazionale avviati in Camerun – attraverso un bando vinto dalla Regione Emilia-Romagna – e le attività quotidiane dello Sportello del Sorriso di via Grado 30, che ogni anno garantisce assistenza a oltre 400 famiglie della provincia in situazione di disagio.
L’impegno dell’Amministrazione comunale è stato ribadito dall’assessora all’Associazionismo e volontariato, Roberta Mazzoni: «Siamo a fianco all’associazione Terzo Mondo per sostenere un progetto importante di inclusione sociale che quest’anno compie nove anni. Nato dalla prematura scomparsa di una giovane donna, Josianne Tchameni, questa iniziativa è diventata un appuntamento ricorrente per rinsaldare e condividere valori di solidarietà e impegno tesi alla realizzazione di una comunità che costruisce legami e relazioni, capace di sostenere e guidare azioni e comportamenti positivi».
In sede di presentazione è intervenuto anche il presidente dell’associazione Terzo Mondo, Charles Tchameni Tchienga: «Mi preme ringraziare la cittadinanza ravennate che con la sua accoglienza conferma ogni anno di essere una comunità solidale e inclusiva, il Comune di Ravenna per la costante vicinanza, Roberto Rubboli per la disponibilità e la competenza messe a favore dell’evento, i sostenitori sempre più numerosi e i volontari dell’associazione per la loro dedizione e il prezioso impegno».
Le squadre e la formula del torneo
Il quadro delle compagini iscritte alla nona edizione comprende la rappresentativa del Comune di Ravenna, la Polizia locale, la cooperativa sociale Cidas, i Leoni indomabili del Camerun, Gli invincibili cacciatori delle idee e Gli elefanti della Costa d’Avorio.
Il programma prenderà il via alle 14 con la cerimonia d’apertura ed l’esecuzione degli inni nazionali di Italia e Camerun, per poi passare al calcio d’inizio alle 14.15. Le sfide si articoleranno in un girone all’italiana con partite a tempo unico da 20 minuti; in caso di parità si andrà ai calci di rigore. L’assegnazione dei punti prevede 3 punti per la vittoria nei tempi regolamentari, 2 punti per la vittoria ai rigori, 1 punto per la sconfitta ai rigori e zero punti per la sconfitta nei tempi regolamentari.
Al termine della competizione, che vedrà la finale alle 19 e le premiazioni alle 19.30, verranno assegnati i trofei per la squadra vincitrice, il capocannoniere, il miglior giocatore e il miglior portiere. La giornata si chiuderà con un buffet multietnico ad offerta libera. Tutte le formazioni del torneo saranno inoltre ospiti speciali alla prossima Festa del volontariato che si terrà alla Rocca Brancaleone.