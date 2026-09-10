Presentata la nona edizione del trofeo di calcio multietnico “Josianne Tchameni”: sabato 12 settembre all’ex ippodromo di Ravenna

È stata presentata questa mattina in Municipio la nona edizione del trofeo di calcio a undici multietnico “Josianne Tchameni”, inserito nell’ambito della Giornata ravennate dedicata alla solidarietà e all’inclusione sociale. Il torneo si disputerà nel pomeriggio di sabato 12 settembre, con inizio fissato per le ore 14, negli impianti del Polisportivo Darsena (ex Ippodromo).

L’evento è organizzato dall’associazione di volontariato Terzo Mondo ODV con la compartecipazione dell’assessorato all’Associazionismo e volontariato del Comune di Ravenna, vedendo come testimonial Roberto Rubboli.

La finalità benefica e i virgolettati istituzionali

L’ingresso alla manifestazione è a offerta libera e il ricavato della giornata servirà a finanziare i progetti di cooperazione internazionale avviati in Camerun – attraverso un bando vinto dalla Regione Emilia-Romagna – e le attività quotidiane dello Sportello del Sorriso di via Grado 30, che ogni anno garantisce assistenza a oltre 400 famiglie della provincia in situazione di disagio.

L’impegno dell’Amministrazione comunale è stato ribadito dall’assessora all’Associazionismo e volontariato, Roberta Mazzoni: «Siamo a fianco all’associazione Terzo Mondo per sostenere un progetto importante di inclusione sociale che quest’anno compie nove anni. Nato dalla prematura scomparsa di una giovane donna, Josianne Tchameni, questa iniziativa è diventata un appuntamento ricorrente per rinsaldare e condividere valori di solidarietà e impegno tesi alla realizzazione di una comunità che costruisce legami e relazioni, capace di sostenere e guidare azioni e comportamenti positivi».

In sede di presentazione è intervenuto anche il presidente dell’associazione Terzo Mondo, Charles Tchameni Tchienga: «Mi preme ringraziare la cittadinanza ravennate che con la sua accoglienza conferma ogni anno di essere una comunità solidale e inclusiva, il Comune di Ravenna per la costante vicinanza, Roberto Rubboli per la disponibilità e la competenza messe a favore dell’evento, i sostenitori sempre più numerosi e i volontari dell’associazione per la loro dedizione e il prezioso impegno».

Le squadre e la formula del torneo

Il quadro delle compagini iscritte alla nona edizione comprende la rappresentativa del Comune di Ravenna, la Polizia locale, la cooperativa sociale Cidas, i Leoni indomabili del Camerun, Gli invincibili cacciatori delle idee e Gli elefanti della Costa d’Avorio.

Il programma prenderà il via alle 14 con la cerimonia d’apertura ed l’esecuzione degli inni nazionali di Italia e Camerun, per poi passare al calcio d’inizio alle 14.15. Le sfide si articoleranno in un girone all’italiana con partite a tempo unico da 20 minuti; in caso di parità si andrà ai calci di rigore. L’assegnazione dei punti prevede 3 punti per la vittoria nei tempi regolamentari, 2 punti per la vittoria ai rigori, 1 punto per la sconfitta ai rigori e zero punti per la sconfitta nei tempi regolamentari.