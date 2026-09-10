Ravenna, musica e solidarietà: il 27 settembre torna l’appuntamento a sostegno del Centro di Prevenzione Oncologica

La musica torna sul palco del Teatro Alighieri di Ravenna per sostenere un progetto dedicato alla prevenzione oncologica. Domenica 27 settembre, alle 18, è in programma la quarta edizione di “La musica incontra la solidarietà”, evento benefico organizzato dall’Associazione Culturale Musica e Benessere di Ravenna. Quest’anno la raccolta fondi sarà destinata al progetto di miglioramento dell’accoglienza e degli ambienti di cura del Centro di Prevenzione Oncologica (CPO) di Ravenna.

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra associazioni ed enti del territorio e quest’anno coinvolge anche l’Azienda sanitaria dell’Emilia-Romagna. Il Comune di Ravenna partecipa come main partner, mentre l’evento ha il patrocinio dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna. Collaborano inoltre l’Orchestra del Mediterraneo, il Lions Club Bisanzio e lo IOR, insieme ad altre realtà del territorio, club service e aziende.

Per questa quarta edizione è stato scelto il genere dell‘operetta, con lo spettacolo “Un palco all’operetta”, curato anche nella regia da Umberto Scida e interpretato dalla sua compagnia.

La serata alternerà le parti musicali alle scene recitate, con l’obiettivo di creare un rapporto diretto con il pubblico. È prevista anche la presenza di un corpo di ballo.

Nel programma ci sono alcune delle operette più conosciute, da Cin Ci Là a Scugnizza, passando per La Principessa della Czardas, Il paese del sorriso, Il paese dei campanelli, Al Cavallino Bianco e La vedova allegra.

La raccolta fondi per il Centro di Prevenzione Oncologica

Il ricavato della serata sarà destinato al progetto per rendere più accoglienti gli ambienti del Centro di Prevenzione Oncologica di Ravenna, nell’ambito dell’umanizzazione delle cure.

Il CPO, diretto dalla dottoressa Dolores Santini, è da oltre 50 anni un punto di riferimento per la prevenzione e la diagnosi precoce delle patologie oncologiche nella provincia di Ravenna, con particolare attenzione ai tumori femminili.

Grazie alla collaborazione con l’Orchestra del Mediterraneo, per chi sostiene il progetto è inoltre prevista la possibilità di usufruire dell’Art Bonus, la misura del Ministero della Cultura che consente un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate, secondo le modalità previste dalla normativa.

“Perché un’eccellenza come il Centro di Prevenzione Oncologica deve poter disporre di un ambiente di lavoro e di cura adeguato alla professionalità di chi vi opera e accogliente per le pazienti che vi accedono – sottolinea Giusy Ferrara, presidente dell’Associazione Culturale Musica e Benessere -. Per questo penso che le Istituzioni tutte debbano avere la sensibilità di sostenerlo. E a tal proposito ringrazio il Comune di Ravenna, sempre presente con il proprio supporto, che tramite gli assessorati alla cultura e al welfare, anche in questa occasione ha aderito quale main partner dell’iniziativa”.

La presidente sottolinea anche il legame tra l’iniziativa e la partecipazione della comunità: £Si tratta di un’esigenza partita dal basso, con il coinvolgimento della comunità tutta, esigenza che attraverso il nostro evento vogliamo mettere in luce”.

Sul programma della serata, Ferrara spiega la scelta dell’operetta: “Quest’anno abbiamo pensato all’operetta, un genere musicale amatissimo dal pubblico ma sempre meno presente nelle programmazioni artistiche”. L’invito, conclude, è rivolto sia agli appassionati di musica sia a chi vuole sostenere il progetto dedicato al Centro di Prevenzione Oncologica.

I biglietti sono in vendita sul sito del Teatro Alighieri, al botteghino del teatro, nelle filiali de La Cassa di Ravenna, negli IAT di Ravenna e Cervia e presso il CPO di Ravenna.

Per informazioni: assacumb@libero.it.