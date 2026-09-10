La Provincia lascia la compagine del Parco della Salina: il 18% va a Terme di Cervia

La Provincia di Ravenna esce dalla compagine societaria della Parco della Salina di Cervia e la sua quota del 18% è stata aggiudicata, in via provvisoria, a Terme di Cervia Srl. È questo il passaggio che modifica l’assetto della società che gestisce la Salina e che potrebbe avere conseguenze anche sulle scelte future.

La procedura era stata avviata dalla Provincia ad agosto, con un’asta pubblica per la vendita dell’intera partecipazione del 18%. Il termine per presentare le offerte era il 7 settembre. L’offerta risultata migliore è stata quella di Terme di Cervia, che già possiede una quota del 9% della società.

Il trasferimento non è però ancora definitivo. Si tratta infatti di un’aggiudicazione provvisoria e devono essere completati gli adempimenti previsti dalla procedura, tra cui quelli legati al diritto di prelazione e alla clausola di gradimento. L’obiettivo indicato è arrivare alla conclusione dell’operazione nelle prossime settimane.

Come cambia la composizione della società

Per capire la portata dell’operazione basta guardare alle quote. Finora il Comune di Cervia era il socio di maggioranza con il 56%, mentre la Provincia di Ravenna aveva il 18%. Terme di Cervia aveva il 9%, così come l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po. Il restante 8% è della Camera di commercio di Ferrara-Ravenna.

Con il passaggio della quota provinciale, Terme di Cervia arriverebbe quindi al 27%. Il Comune resterebbe nettamente il primo socio con il 56%, ma Terme diventerebbe il secondo azionista della società.

Non è soltanto un cambiamento numerico. Terme di Cervia è infatti legata direttamente alla realtà delle Saline: le attività termali utilizzano le acque madri e i fanghi provenienti dall’area della Salina. L’aumento della partecipazione porta quindi dentro la società un soggetto che ha un interesse diretto nella valorizzazione di questo patrimonio.

La decisione della Provincia di mettere sul mercato il 18% non nasce adesso. La Provincia aveva avviato la procedura di dismissione della partecipazione e ha poi pubblicato ad agosto l’avviso per la cessione dell’intera quota. La presidente della Provincia Valentina Palli ha spiegato che la cessione è stata ritenuta necessaria anche per permettere agli altri soci di imprimere un nuovo slancio alla società e favorirne l’innovazione. La Provincia, dunque, esce dalla compagine, mentre il Comune di Cervia resta il socio di maggioranza e sarà ancora il principale soggetto pubblico di riferimento per la società.

Il cambio dell’assetto societario arriva in un momento delicato per i conti della Parco della Salina di Cervia. Il bilancio 2025 si è chiuso con una perdita di 861.316 euro, dopo che il 2024 si era invece chiuso con un utile di circa 29mila euro. La situazione economica è stata fortemente condizionata dagli effetti dell’alluvione del maggio 2023 e dalla mancata produzione di sale conseguente all’evento.

La società ha però davanti anche una fase di ripartenza. Per il ripristino della Salina sono state stanziate risorse pubbliche e il Comune di Cervia ha esteso la convenzione per la gestione del compendio fino alla fine del 2029, consentendo alla società di programmare più a lungo gli investimenti necessari dopo l’alluvione.

Cosa può cambiare adesso? Il primo effetto concreto sarà quindi un nuovo equilibrio tra i soci. Terme di Cervia, passando dal 9 al 27%, avrà un peso molto maggiore nelle decisioni societarie, pur restando il Comune di Cervia il socio di maggioranza.