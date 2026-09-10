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Salute del cuore e prevenzione: in Romagna arrivano i Cardio Check Up gratuiti in farmacia
La rete delle farmacie si conferma presidio di prossimità per la tutela della salute e la prevenzione sul territorio regionale. Dal 7 settembre al 17 ottobre, anche nelle province romagnole prende il via la campagna “Cardio Check Up”, promossa dal network Farmacie Specializzate di Unifarco Laboratori per sensibilizzare la cittadinanza sui fattori di rischio cardiovascolare.
L’iniziativa prevede la possibilità di accedere a percorsi di monitoraggio a tariffa agevolata per oltre un mese, con due giornate dedicate allo screening e alla consulenza del tutto gratuiti nelle date di venerdì 25 settembre e venerdì 16 ottobre.
Il quadro clinico e l’importanza dello screening precoce
I dati dell’Italian Health Examination Survey – Progetto CUORE elaborati dall’Istituto Superiore di Sanità per l’Emilia-Romagna evidenziano valori di pressione arteriosa elevata nel 31% degli uomini e nel 33% delle donne tra i 35 e i 74 anni. Considerate le persone in terapia antipertensiva, le percentuali salgono rispettivamente al 54% e al 51%. Tra le criticità maggiori emerge l’inconsapevolezza dello stato ipertensivo, che riguarda il 30% dei maschi e il 34% delle femmine, unitamente agli indicatori sull’eccesso ponderale.
«L’obiettivo dei Cardio Check Up è rendere la prevenzione sempre più accessibile e vicina alle persone, favorendo una maggiore consapevolezza dei fattori di rischio cardiovascolare» sottolinea Luigi Corvi, presidente di Unifarco. «La farmacia è un presidio sanitario di prossimità fondamentale e il farmacista, grazie alla sua competenza e alla relazione di fiducia con le persone, può svolgere un ruolo sempre più importante nella prevenzione».
Il servizio di base include la compilazione di un questionario anamnestico sul rischio, la misurazione della circonferenza addominale, della pressione arteriosa e della glicemia. A questo si affianca la possibilità di effettuare il “Cardio Check Up Plus”, opzione analitica più approfondita svolta su richiesta a tariffa convenzionata.
L’elenco delle farmacie aderenti sul territorio romagnolo
Nell’ambito del territorio della Romagna, le strutture prescelte che garantiscono l’accesso ai servizi di screening gratuiti nelle giornate del 25 settembre e del 16 ottobre comprendono cinque presidi distribuiti tra la provincia di Ravenna e la provincia di Forlì-Cesena:
- Farmacia Del Savio SAS – Ravenna (RA)
- Farmacia Ospedale SAS – Faenza (RA)
- Farmacia Ioli SAS – Cesenatico (FC)
- Farmacia Giardini Dott. Giacomo – Meldola (FC)
- Farmacia San Biagio SRL – Mercato Saraceno (FC)
Le modalità di accesso, gli orari delle sessioni e le eventuali prenotazioni verranno gestite direttamente dalle singole farmacie aderenti.