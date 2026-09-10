Salute del cuore e prevenzione: in Romagna arrivano i Cardio Check Up gratuiti in farmacia

L’iniziativa prevede la possibilità di accedere a percorsi di monitoraggio a tariffa agevolata per oltre un mese, con due giornate dedicate allo screening e alla consulenza del tutto gratuiti nelle date di venerdì 25 settembre e venerdì 16 ottobre.

I dati dell’Italian Health Examination Survey – Progetto CUORE elaborati dall’Istituto Superiore di Sanità per l’Emilia-Romagna evidenziano valori di pressione arteriosa elevata nel 31% degli uomini e nel 33% delle donne tra i 35 e i 74 anni. Considerate le persone in terapia antipertensiva, le percentuali salgono rispettivamente al 54% e al 51%. Tra le criticità maggiori emerge l’inconsapevolezza dello stato ipertensivo, che riguarda il 30% dei maschi e il 34% delle femmine, unitamente agli indicatori sull’eccesso ponderale.

«L’obiettivo dei Cardio Check Up è rendere la prevenzione sempre più accessibile e vicina alle persone, favorendo una maggiore consapevolezza dei fattori di rischio cardiovascolare» sottolinea Luigi Corvi, presidente di Unifarco. «La farmacia è un presidio sanitario di prossimità fondamentale e il farmacista, grazie alla sua competenza e alla relazione di fiducia con le persone, può svolgere un ruolo sempre più importante nella prevenzione».