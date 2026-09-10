Scuola al via, la Flc Cgil Ravenna: “Oltre 1800 precari tra docenti ATA, i numeri smentiscono il Ministero”

Con l’imminente suonata della prima campanella, l’avvio del nuovo anno scolastico nella provincia di Ravenna finisce al centro dell’analisi della Flc Cgil, che contesta i dati trionfalistici diffusi dal Ministro Valditara e denuncia criticità strutturali sul fronte della copertura dei posti. Secondo il sindacato, dopo anni di retorica sul ruolo centrale della scuola e proclami sulle immissioni in ruolo, gli istituti della provincia si trovano a iniziare le attività didattiche con un organico non del tutto costituito e insufficiente a garantire un sistema di istruzione adeguato.

A tracciare il bilancio complessivo è la segretaria provinciale del sindacato, Francesca Lo Iacono: «Le preoccupazioni poste durante le scorse settimane rispetto ad un avvio di anno scolastico sereno trovano piena conferma. I dati raccolti restituiscono la fotografia di un sistema scolastico territoriale che continua a reggersi su un bacino enorme di lavoro a termine, smentendo nei fatti la narrazione ministeriale sull’abbattimento del precariato».

I numeri del personale docente e il settore del sostegno

Entrando nel dettaglio dei dati raccolti dalla sigla sindacale, a fronte di 262 posti complessivamente disponibili per il personale docente in provincia, le assunzioni a tempo indeterminato effettivamente realizzate si sono fermate a quota 230. Ai posti residui si aggiungono circa 1.500 posizioni tra organico di fatto, spezzoni orari e ore concesse in deroga per il settore del sostegno, destinate ai contratti a tempo determinato.

Si tratta di una cifra imponente per il territorio ravennate che, evidenzia il sindacato, dimostra la strutturalità di un problema che incide direttamente sulla qualità dell’offerta formativa, sulla continuità didattica e sul lavoro del personale chiamato a tamponare le mancanze ministeriali.

La situazione del personale ATA e i profili di vertice

Il quadro delineato evidenzia forte sofferenza anche per il personale ATA. Nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia si è proceduto all’assegnazione di appena 94 posti autorizzati per contratti a tempo indeterminato, a fronte di un totale di 262 posti previsti in organico di diritto. Nel dettaglio dei profili, per gli assistenti amministrativi sono stati attribuiti 20 ruoli su 64 disponibilità; per gli assistenti tecnici 5 ruoli su 21 posti disponibili; per i collaboratori scolastici 69 ruoli su 177 disponibilità. Sommando le situazioni di fatto nei tre profili, oltre 300 posti ATA verranno coperti tramite contratti a tempo determinato, compromettendo gestione amministrativa, vigilanza e assistenza tecnica nei plessi.

«Questi numeri impietosi, riguardanti sia il personale docente sia quello ATA, confermano criticità che si rincorrono da anni e per le quali una soluzione reale e definitiva non è ancora stata adottata», osserva Francesca Lo Iacono. «Aumenta la mole di lavoro, le segreterie sono quasi al collasso e in alcuni casi manca il personale scolastico per garantire vigilanza e apertura dei plessi, aumentano le responsabilità ma non diminuiscono i contratti a termine».

A completare la situazione si aggiungono i dati relativi alle figure apicali e ad elevata qualificazione: per i dirigenti scolastici vi sono 3 istituti della provincia privi di titolare e costretti a ricorrere alla reggenza, mentre per i DSGA e Area Funzionari (EQ) sono 4 le scuole prive di queste figure chiave per la gestione contabile, per le quali è stata aperta la fase dell’interpello.