Scuola. Oltre 9mila domande e più di 8mila bambine e bambini iscritti al progetto della Regione Emilia-Romagna “Settembre Insieme”

L'assessora alla scuola e Politiche per l’infanzia, Isabella Conti e il presidente Michele de Pascale.

Dopo il successo della prima sperimentazione, “Settembre insieme” si prepara a diventare una misura stabile per le famiglie dell’Emilia-Romagna e, dal 2027, a estendersi all’intero territorio regionale. Il progetto, promosso dalla Regione per offrire una risposta concreta alle esigenze dei genitori nel periodo compreso tra la fine delle attività estive e l’inizio delle lezioni, ha permesso a migliaia di alunni delle scuole primarie di partecipare gratuitamente ad attività educative, sportive, culturali, ricreative e di socializzazione.

Nel primo anno sono state raccolte 9.253 domande, con 8.005 bambine e bambini partecipanti, di cui 600 con disabilità, pari al 7,5% del totale. La sperimentazione ha coinvolto 40 Comuni appartenenti alle 14 Atuss, 143 istituzioni scolastiche e 16 scuole paritarie. Dal 31 agosto fino all’avvio dell’anno scolastico, le due settimane di attività hanno rappresentato per i più piccoli un’occasione di crescita e condivisione, garantendo allo stesso tempo un sostegno alle famiglie nella gestione dei figli.

Oggi, in conferenza stampa in Regione a Bologna, un primo bilancio dell’iniziativa, fatto dal presidente Michele de Pascale e dall’assessora alla scuola e Politiche per l’infanzia, Isabella Conti.

“Una sperimentazione- sottolineano de Pascale e Conti- senza precedenti in Italia per ampiezza, dimensione territoriale e regia regionale, capace di offrire una risposta nuova alle famiglie in una delle fasi più delicate dell’organizzazione estiva, mettendo in rete istituzioni, scuole, Comuni, Terzo settore, associazioni, educatori e operatori. Siamo partiti velocemente, già da questo anno scolastico, consapevoli che costruire in pochi mesi una misura nuova e così complessa avrebbe richiesto, da parte di tutti, fatica, flessibilità e tenacia. Uno sforzo che è stato ampiamente ripagato: abbiamo intercettato una domanda sociale alla quale crediamo sia doveroso continuare a dare risposta”.

“Lo abbiamo anticipato e lo confermiamo- proseguono presidente e assessora-, a maggior ragione visti i risultati di questo laboratorio che ci serve per costruire il 2027 e fare ancora meglio: dal prossimo anno vogliamo che ‘Settembre insieme’ diventi una misura strutturale, estesa potenzialmente a tutti i 330 Comuni dell’Emilia-Romagna, nell’ambito della futura legge regionale per il sostegno alla natalità e alla genitorialità. E il percorso da qui al 2027 sarà costruito attraverso ascolto, valutazione e partecipazione: avevamo detto che sarebbe stata una sperimentazione vera, ora vogliamo capire cosa ha o non ha funzionato, cosa deve essere migliorato e quali condizioni servono per costruire una misura stabile. Non dobbiamo replicare automaticamente lo stesso modello ovunque: proprio il percorso dei prossimi mesi servirà a individuare condizioni, criteri, modalità organizzative e fabbisogno finanziario della misura futura”.

Il numero delle richieste è stato molto significativo, soprattutto considerando che la misura è stata costruita e comunicata in tempi estremamente rapidi, ma questi dati non devono essere letti automaticamente come una fotografia della domanda potenziale complessiva, perché le modalità di accesso, organizzazione e comunicazione sono state differenti nei diversi territori.

“Proprio questa è una delle ragioni- spiegano de Pascale e Conti- per cui la sperimentazione è preziosa: ci permette di capire meglio non soltanto quanto bisogno esiste, ma anche come intercettarlo e come organizzare l’offerta. Un altro dato che ci sta particolarmente a cuore- aggiungono- è che 600 bambini e bambine con disabilità hanno frequentato i percorsi proposti, ulteriore testimonianza di come questa esperienza rappresenti una grande opportunità di partecipazione e inclusione. Vogliamo- chiudono presidente e assessora- ancora una volta ringraziare sindaci, assessori, funzionari e dirigenti scolastici che hanno messo a disposizione l’organizzazione operativa e gli spazi, e il Terzo settore che ha fatto in modo che tutti i Comuni che potevano aderire al servizio abbiano aderito, nessuno escluso”.

I dati per provincia

A Bologna sono state presentate 1.742 domande e 1.323 bambini frequentanti, Piacenza conta 445 domande e 445 frequentanti, Parma 643 e 632. A Modena le domande sono state 1.545 e 890 frequentanti, a Reggio Emilia 743 e 730; a Ferrara si registrano 250 domande e 196 partecipanti; a Forlì 763 e 755, nell’Area di Cesena 265 e 265; a Ravenna 645 e 598; nell’Unione Terre d’Argine 647 e 647. Rimini 315 domande e 315 bimbi fruitori; l’Unione della Romagna Faentina 331 e 331, il Nuovo Circondario Imolese 476 e 445 e l’Unione della Bassa Romagna 443 e 433.

Numeri che restituiscono la dimensione straordinaria della partecipazione, oltre a differenze tra i territori che devono essere lette anche alla luce delle diverse modalità con cui i Comuni hanno organizzato la misura e gestito le iscrizioni, in piena autonomia come prevedeva la sperimentazione regionale: in alcuni casi, ad esempio, domanda e offerta si sono allineate proprio perché le iscrizioni sono state chiuse al raggiungimento della capacità prevista.

Al via il percorso partecipativo

Per trasformare l’esperienza del 2026 in una proposta strutturale e migliorarla ulteriormente per il 2027 e negli anni futuri, la Regione ha voluto avviare un percorso strutturato di ascolto e monitoraggio che coinvolgerà direttamente i protagonisti dell’esperienza: famiglie, scuole, Comuni, Terzo settore e rappresentanti dei territori, affiancando il confronto già avviato con Anci, organizzazioni sindacali e mondo della scuola.

Da metà settembre sarà diffuso un questionario online rivolto alle famiglie per conoscere direttamente lo loro esperienza: cosa ha funzionato, quali sono stati i bisogni, quali eventuali criticità hanno incontrato e cosa si aspettano da una misura strutturale. La seconda fase, prevista per ottobre, sarà dedicata ai focus group: tre momenti specifici di confronto con Comuni ed Enti locali, Terzo settore e mondo della scuola, a cui si affiancherà il confronto già avviato con Anci e le organizzazioni sindacali. Il percorso arriverà in novembre a un momento pubblico di restituzione degli elementi raccolti e delle indicazioni emerse, che contribuiranno alla definizione delle linee guida per la costruzione della misura 2027.

Un percorso partecipativo che è parte integrante della costruzione della nuova proposta e che chiama tutti i soggetti coinvolti a contribuire concretamente a disegnare il “Settembre Insieme” del futuro: l’obiettivo non è quello di chiedere alle famiglie e ai territori se il progetto debba continuare, perché la Regione ha già deciso di renderlo strutturale, ma capire come si possa migliorarlo, insieme.

L’augurio per il nuovo anno scolastico

E proprio mentre questa esperienza si prepara a diventare una misura stabile, martedì 15 settembre riapriranno le scuole di tutta l’Emilia-Romagna.

“A tutte le bambine e a tutti i bambini, alle ragazze e ai ragazzi, alle loro famiglie, agli insegnanti, ai dirigenti scolastici, al personale educativo e ai tanti che con il proprio lavoro, dedizione e passione sono capaci di rendere la scuola un luogo insostituibile di crescita e arricchimento- affermano il presidente de Pascale e l’assessora Conti- rivolgiamo il nostro augurio più sincero e affettuoso per un anno scolastico ricco di scoperte, relazioni e opportunità. Qui prende forma un nuovo pezzo di futuro per la nostra comunità”.

“Le cooperative sociali hanno svolto un ruolo essenziale per consentire lo svolgimento di ‘Settembre insieme’, il progetto sperimentale di apertura anticipata delle scuole primarie promosso dalla Regione Emilia-Romagna per accogliere bambine e bambini in anticipo rispetto al calendario scolastico. Con questa iniziativa si è consentito di dare risposta alle esigenze di molte famiglie, che hanno potuto usufruire dei servizi educativi nelle due settimane precedenti all’avvio della scuola”. Così Antonio Buzzi, presidente di Confcooperative Federsolidarietà Emilia Romagna, commenta l’iniziativa della Regione illustrata oggi in conferenza stampa dal presidente Michele de Pascale e dall’assessora alla Scuola e alle Politiche per l’infanzia Isabella Conti, che hanno presentato il primo bilancio di questa sperimentazione.