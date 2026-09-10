Vela e fumetto, due giorni in mare con Davide Besana a Marina di Ravenna

Due giorni tra barche a vela, disegni e attività in mare per avvicinare bambini e ragazzi alla navigazione e alla creatività. È l’esperienza vissuta a Marina di Ravenna nell’ambito di “Sailors for Kids 2026”, il progetto nazionale che ha fatto tappa sul territorio ravennate con lo scrittore, illustratore e velista Davide Besana.

L’iniziativa, con il momento principale nella giornata di martedì 8 settembre, è stata inserita nel programma di Ravenna Capitale del Mare e ha unito la passione per la vela a quella per il fumetto e il disegno.

Besana ha accompagnato i più giovani nelle prime esperienze di navigazione, spiegando loro le basi della vela e coinvolgendoli anche in attività legate al disegno. Un modo per conoscere il mare attraverso l’esperienza diretta, alternando le uscite in barca ai laboratori a terra.

La due giorni è stata organizzata in collaborazione con Marinando Ravenna ODV, associazione impegnata nella promozione delle attività nautiche con particolare attenzione agli aspetti sociali e inclusivi, e con la collaborazione della Bibliosport Gino Strocchi Ravenna.

Per i ragazzi è stata anche l’occasione per confrontarsi con il mare e con il lavoro di squadra a bordo, imparando alcune delle regole della navigazione e il rispetto dell’ambiente marino.

“Avere Davide Besana con noi è stato un grande onore e una splendida opportunità per i ragazzi – dichiara Sante Ghirardi a nome dell’Associazione Marinando Ravenna ODV -. Vedere nei loro occhi lo stupore mentre provavano le manovre a bordo o disegnavano le onde ci conferma quanto la vela sia un potente strumento di inclusione, socialità e crescita personale. La nostra associazione crede fermamente che il mare debba essere uno spazio di tutti e per tutti, e giornate come queste ci danno la carica per continuare a navigare in questa direzione”.