Via Cassino, iniziato l’abbattimento dei sette pini: il gruppo Salviamo i pini aveva inviato una diffida

Neppure il forte temporale ha fermato le operazioni per abbattere i sette pini di via Cassino, nella zona dello stadio a Ravenna. A dare notizia degli abbattimenti programmati per questa mattina è stato il gruppo Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna, che ieri aveva inviato una diffida dopo la segnalazione di un cittadino.

Il gruppo aveva contestato l’abbattimento degli alberi, che descrive come sani e con più di cinquant’anni, deciso in occasione dei lavori per rifare il marciapiede. Ma, nonostante la diffida, “le motoseghe sono però partite ugualmente questa mattina», scrive il gruppo nella nota diffusa nel pomeriggio, esprimendo la propria contrarietà alla decisione.

Secondo Salviamo i pini, gli alberi avrebbero potuto essere salvati, valutando soluzioni diverse per sistemare il marciapiede. Il gruppo mette in evidenza anche il ruolo dei pini nel ridurre le temperature e migliorare la qualità dell’aria, soprattutto in una zona abitata e con attività commerciali.

Nella nota vengono riportate anche le reazioni di alcune persone favorevoli ai lavori, con frasi come «Il Comune ci rifà il marciapiede!» e «Basta vivere nella giungla, bisogna modernizzarsi!». Il gruppo usa questi commenti per criticare quella che considera una scarsa attenzione al valore del verde in città.

Salviamo i pini chiede ora di poter esaminare gli atti che hanno portato alla decisione di abbattere gli alberi. La documentazione, riferisce il gruppo, è stata richiesta anche dal consigliere comunale Alvaro Ancisi.