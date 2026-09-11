A Faenza una mostra dedicata a Filippo Auti, l’artista “irregolare” dimenticato dalla sua città

La Galleria Comunale d’Arte di Faenza ospiterà dal 19 settembre al 4 ottobre la mostra Filippo Auti alias Auty. Un artiere irregolare, dedicata all’artista faentino Filippo Auti (1934-2007). L’esposizione è ideata e curata dallo storico e critico delle arti applicate Enzo Biffi Gentili e organizzata dall’Associazione ex Allievi del Liceo Torricelli, che Auti frequentò dal 1949 al 1953.

In mostra ci saranno oltre 50 opere su carta, realizzate con tecniche miste e raccolte da Biffi Gentili nel corso di una ricerca durata circa cinque anni. La mostra sarà inoltre tra gli eventi collaterali ufficiali del MEI dall’1 al 4 ottobre.

Auti nacque a Faenza nel 1934 e trascorse una vita raminga tra Bologna, Roma, Parigi e Milano, dove si dedicò soprattutto al disegno e divenne un personaggio della scena artistica di Brera. Il suo lavoro, caratterizzato da un linguaggio provocatorio, dall’umorismo nero e da una forte componente underground, è rimasto a lungo poco conosciuto nella sua città natale.

La raccolta di opere esposta è stata recentemente donata da Enzo Biffi Gentili all’Associazione ex Allievi del Liceo Torricelli, con l’obiettivo di riportare a Faenza la memoria di un artista legato alla città e alla sua storia.

Una parte delle opere sarà inoltre destinata alla vendita per contribuire alle spese della mostra. L’eventuale somma eccedente sarà devoluta alla Biblioteca Manfrediana, colpita dall’alluvione del maggio 2023. La prenotazione delle opere si terrà al termine della presentazione della mostra, martedì 15 settembre alle 19.30, all’Auditorium del Palazzo degli Studi, in via Santa Maria dell’Angelo 1.