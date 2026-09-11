Assegnati a Faenza i premi di studio per il corso di laurea in Chimica dei Materiali: il 14 ottobre la cerimonia in Municipio

Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali

Si sono concluse nella giornata di giovedì 10 settembre le operazioni delle commissioni esaminatrici per l’assegnazione dei Premi di Studio destinati agli studenti più meritevoli del Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum Materiali Tradizionali e Innovativi della sede faentina dell’Università di Bologna. L’iniziativa mette a disposizione contributi individuali del valore di 1.000 euro ciascuno, erogati grazie alla sinergia tra l’ateneo, gli enti pubblici e le realtà industriali del territorio.

Per quanto riguarda il primo anno di corso, i fondi sono stati messi a disposizione dalla Fondazione “Toso Montanari” dell’Ateneo di Bologna, dalla Fondazione del Monte Faenza e dal Comune di Faenza. Le borse sono state assegnate agli studenti Nicolò Gentilini, Vittoria Frassineti, Alessandro Monari, Adelisa Ramadani, Gioele Domenico Viviano e Domenico Nicola Zambetta.

I riconoscimenti destinati agli iscritti al secondo anno, finanziati da Cerdomus s.r.l., Comune di Faenza, M.M.B. s.r.l. e Sacmi Imola S.C., hanno visto premiati Nicolò Graziani, Giulia Maltoni, Emir Mujkic e Giulia Schaefer.

Infine, per il terzo anno di studi, i contributi garantiti da Altadia Italia s.r.l., Sacmi Imola S.C. e Visa Cash App Racing Bulls SpA sono stati attribuiti a Chiara Bedeschi, Margherita Farini e Laura Valbonesi.

La consegna ufficiale di tutti i riconoscimenti avverrà in concomitanza con la sessione di laurea programmata per mercoledì 14 ottobre, con inizio alle 15, all’interno della Sala del Consiglio del Comune di Faenza in Piazza del Popolo 31.