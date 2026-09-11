Cambio al comando del 15° Stormo di Cervia: il Colonnello Parmeggiani subentra al Colonnello Viola

L’aeroporto militare “Urbano Mancini” di Cervia ha ospitato la solenne cerimonia di cambio di comando del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, reparto specializzato nella ricerca e soccorso. Il Colonnello Luca Parmeggiani è subentrato al Colonnello Antonio Viola, assumendo ufficialmente la guida dell’unità.

La cerimonia, presieduta dal Generale di Divisione Aerea Alessandro De Lorenzo, Comandante delle Forze di Mobilità e Supporto, ha visto la partecipazione di numerose autorità civili, militari e religiose, delle associazioni combattentistiche e d’arma e del personale schierato. L’evento si è aperto con l’ingresso della Bandiera di Guerra del Reparto, decorata tra l’altro con la Medaglia d’Argento al Valore Aeronautico per l’impegno durante la pandemia e con la Medaglia d’Oro al Valore Aeronautico per gli interventi effettuati durante l’alluvione del 2023 in Romagna.

I discorsi ufficiali e il passaggio di consegne

Nel suo discorso di commiato, il Colonnello Antonio Viola ha ripercorso i due anni del suo mandato, sottolineando l’impegno profuso dal personale per garantire fino a otto prontezze contemporanee tra ricerca e soccorso, lotta agli incendi e supporto alla Protezione Civile. “La Bandiera di Guerra rappresenta l’emblema del valore degli uomini e delle donne che ne hanno scritto la storia, silenziosi ed orgogliosi di poter adempiere il proprio dovere con tutta la loro passione e professionalità”, ha affermato il Comandante uscente, rivolgendo un ricordo ai caduti e sottolineando come il Reparto sia cresciuto con la determinazione di non mollare mai.

Dopo l’atto formale del passaggio di consegne, è intervenuto il nuovo Comandante, Colonnello Luca Parmeggiani, che ha ricordato il proprio legame con la base cervese dove ha mosso i primi passi della carriera operativa. “Il 15° Stormo sintetizza anche una preziosissima traiettoria evolutiva dal lato tecnologico che, grazie all’impiego dell’elicottero HH139, ancora oggi è propulsore di innovazione”, ha dichiarato Parmeggiani, fissando tra gli obiettivi principali del mandato l’avanzamento verso la piena operatività nelle operazioni di personnel recovery. Il Generale De Lorenzo ha infine salutato la Bandiera di Guerra, definendo l’avvicendamento come un momento fisiologico ma carico di orgoglio e slancio per il futuro.

Le competenze e i numeri del 15° Stormo

Il 15° Stormo ha il compito di garantire 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno il servizio di ricerca e soccorso per il recupero degli equipaggi militari in difficoltà. Svolge inoltre attività di pubblica utilità come la ricerca di dispersi, il trasporto sanitario d’urgenza, gli interventi per calamità naturali e la campagna antincendio boschivo, integrando al contempo la difesa aerea nazionale contro minacce a basse prestazioni.