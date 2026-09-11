Cartolibrerie, la sfida al commercio online parte dalla provincia di Ravenna: 15 negozi rilanciano i servizi di vicinato

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, le cartolibrerie della provincia di Ravenna provano a rafforzare il proprio ruolo sul territorio puntando non soltanto sulla vendita di prodotti per la scuola e l’ufficio, ma anche sui servizi e sulla consulenza.

È questo l’obiettivo della campagna “Le cartolibrerie di fiducia della tua città”, promossa dal Sindacato Cartolibrai di Confcommercio provincia di Ravenna. Sono 15 le attività aderenti, distribuite tra diversi comuni del territorio, che esporranno una locandina per presentare ai cittadini i servizi disponibili.

L’iniziativa punta a ricordare che le cartolibrerie non sono più soltanto negozi dove acquistare quaderni, penne, libri e materiale scolastico. Accanto ai prodotti tradizionali vengono proposti servizi per famiglie, studenti, professionisti e imprese, oltre a idee regalo e articoli legati alla creatività.

Tra i messaggi scelti per la campagna ci sono “Chiedi prima di fare acquisti. Ti aiutiamo a scegliere l’articolo giusto”, “Cartoleria per ogni occasione”, “Libri, idee e soluzioni per tutte le tue passioni” e “Creatività, scuola, ufficio e tanto altro”.

La campagna arriva inoltre in un momento particolare per la categoria a livello nazionale. Nei giorni scorsi il faentino Paolo Caroli è stato eletto alla guida di Federcartolai Confcommercio per il prossimo quinquennio. Caroli, già presidente di Confcommercio Faenza e presidente di Confcommercio provincia di Ravenna, è oggi presidente del Sindacato Cartolibrai Confcommercio Ravenna.

“Le cartolibrerie – dichiara Paolo Caroli, presidente del Sindacato Cartolibrai Confcommercio provincia di Ravenna e presidente nazionale di Federcartolai Confcommercio – continuano a svolgere una funzione essenziale nelle nostre comunità. Non sono semplici punti vendita, ma luoghi di servizio, competenza e relazione. In un mercato sempre più orientato agli acquisti impersonali, il valore della consulenza, dell’ascolto e della fiducia rappresenta un elemento distintivo che le famiglie e i cittadini continuano ad apprezzare. Questa iniziativa promossa dai colleghi della provincia di Ravenna va proprio nella direzione di rafforzare il legame tra le cartolibrerie e il territorio, valorizzando un patrimonio di professionalità che merita di essere sostenuto”.

L’elenco delle attività aderenti comprende Brisighella, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Ravenna, Solarolo e Voltana.

Le cartolibrerie aderenti

Brisighella

La Pergamena, via Maglioni 21 – Tel. 0546 81313

Cotignola

Nonsoloedicola di Sangiorgi Silvia, piazza V. Emanuele II 32 – Tel. 0545 40366

Faenza

Arcobaleno, corso Europa 133 – Tel. 0546 606112

Cultura Nuova Faenza, piazza XI Febbraio 6 – Tel. 0546 21566

I Balocchi, via Canal Grande 44/18 – Tel. 0546 662700

Il Matitone, via San Michele 2/A – Tel. 0546 664323

Nuova Gaudenzi, corso Garibaldi 71/B-73/A – Tel. 328 3062647

Sorelle Resta, corso Mazzini 12 – Tel. 0546 21167

Fusignano

Futura, via V. Veneto 82 – Tel. 0545 52918

Lugo

Acal, via Acquacalda 58 – Tel. 0545 24325

Prisma srl – Affiliato Buffetti, via Foro Boario 33/35/37 – Tel. 0545 216510

Ravenna

De Ca Ra, via Bassano del Grappa 41/a – Tel. 0544 405009

La Politecnica, via Corrado Ricci 13 – Tel. 0544 32364

Solarolo

Solenotizie, piazza Gonzaga 10 – Tel. 0546 53318