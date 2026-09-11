Cinefood torna a Cervia: quattro giorni tra cinema, libri, musica e buon cibo

Cinema, libri, musica e cucina si incontrano per la quinta edizione di Cinefood, l’appuntamento organizzato dalla Cucina Popolare di Cervia nell’ambito del progetto Cervia Social Food. Dal 14 al 16 settembre, con un prologo domenica 13, via Levico 13A ospiterà quattro giornate pensate per unire convivialità, cultura e inclusione sociale.

L’anteprima è in programma domenica 13 settembre alle 18.30 alla Darsena del Sale, con lo scrittore Antonio Manzini, che presenterà il suo ultimo libro I tramezzini di Rocco Schiavone in dialogo con Emiliano Visconti. Al termine della presentazione ai partecipanti sarà consegnata una confezione con due tramezzini preparati seguendo le ricette del libro.

Il programma vero e proprio partirà lunedì 14 settembre.

Alle 18, con la musica e i balli del duo Emisurela. Alle 18.30 sarà presentato Casalinghitudine di Clara Sereni, in collaborazione con Linea Rosa. Interverranno Federica Bosi, assessora del Comune di Cervia, Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa, e Stefania Camurri, chef del ristorante UMNIA di Ravenna.

Alle 19.15 sarà servita la cena a base di paella, preparata da Sergio Retini insieme a Lino Calisti, Licia Castellani, Laura Errani, Monica Grilli, Emilia Emiliani e Antonella Massa.

La serata proseguirà alle 20.45 con la presentazione del progetto partecipativo “Cervia spazio comune – Mapping partecipativo per spazi pubblici ospitali, non escludenti e giusti”, promosso da CucinaSorriso e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Bando partecipazione 2026. A presentarlo saranno Monia Guarino e Massimo Bondioli, professionisti che accompagneranno il percorso partecipativo.

La giornata si chiuderà con la proiezione del film “L’ultima volta che siamo stati bambini”.

Martedì tra coro, cucina romagnola e memoria cervese

Martedì 15 settembre il programma riprenderà alle 18.30 con il concerto del Coro degli Afasici di A.L.I.Ce. ODV Ravenna, diretto da Jenny Burnazzi. Saranno presenti Daniela Toschi, presidente di A.L.I.Ce., il neurologo Pietro Querzani e Roberta Mazzoni, assessora del Comune di Ravenna.

Alle 19.30 la cena sarà affidata ai volontari del Laboratorio di pasta fresca della Cucina Popolare, con un menù composto da antipasto romagnolo, cappelletti al ragù di CucinaSorriso, spiedini di maiale e dolce.

Alle 21 sarà proiettato il docufilm “Cervia, ricorda”, realizzato dal regista Gianluca Nanni, che sarà presente insieme ad alcuni ospiti per un appuntamento dedicato alla memoria della città.

La serata terminerà alle 22.30 con il quartetto Aperitivo Romagnolo, che proporrà un viaggio nella storia della Romagna e dei romagnoli attraverso un secolo di musica e balli popolari.

Mercoledì la chiusura tra filosofia, pesce e musica

L’ultima giornata, mercoledì 16 settembre, inizierà alle 17.30 con l’inaugurazione del percorso informativo di Magazzino 11, curato dai ragazzi di Scuola Bottega di Ravenna.

Alle 18, dopo il saluto del vicesindaco di Cervia Gianni Grandu, tornerà il Gruppo corale e strumentale OLOGRAMMA di Modena, realtà da tempo legata alla CucinaSorriso, con la prima parte del concerto.

Alle 18.30, in collaborazione con l’associazione Agenda filosofica, sarà presentata “Magnifica Humanitas”, lettera enciclica sulla custodia della persona umana, insieme al filosofo Simone Regazzoni.

Alle 19.30 sarà il momento della cena, curata da Osteria La Ciurma, con polpette di pesce, risotto di pesce, insalata di mare e zuppa inglese.

La conclusione sarà affidata alla seconda parte del concerto degli OLOGRAMMA, intitolata “Uno chef e un musicista”.

Alle serate collaboreranno anche i ragazzi del centro socio-occupazionale Ikebana e dei centri Amici di Gigi.

Il ricavato sostiene Cervia Social Food

Il costo per partecipare a ciascuna serata è di 15 euro a persona. Tutti i contributi raccolti saranno destinati al progetto Cervia Social Food. Per partecipare è necessaria la prenotazione al 334 3298097.

“È sempre bello vedere la realizzazione di momenti integrati fra sociale e culturale – commenta Mirko Boschetti, sindaco di Cervia – “perché in questo modo si riesce a immaginare una società inclusiva e giusta. La solidarietà per Cervia è un valore fondamentale. CucinaSorriso e il progetto Cervia Social Food da tempo intendono lavorare su questi due elementi affinché la comunità di Cervia possa ulteriormente arricchirsi di occasioni e di risorse e per questo li ringrazio”.