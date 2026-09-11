Drammatico incidente a Faenza: muore giovane motociclista in via Pana
Tragico incidente nel tardo pomeriggio di oggi, 11 settembre, a Faenza, all’incrocio tra via Pana e via Cassanigo. Nello scontro, tra due automobili e una moto di grossa cilindrata, è morto un giovane motociclista di 22 anni.
Nel sinistro sono rimaste coinvolte una Volvo con a bordo una famiglia olandese, una Peugeot guidata da una donna e la moto su cui viaggiava la persona deceduta.
Uno degli automobilisti della Volvo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini, mentre gli altri passeggeri sono stati trasferiti in ambulanza al nosocomio cesenate.
Sul posto, assieme ai soccorritori del 118, è giunta la Polizia Stradale, per ricostruire la dinamica dell’incidente.
La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Restano da chiarire le modalità dello scontro. Gli accertamenti della Polizia Stradale sono in corso.