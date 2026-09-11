Faenza, al poligono di via San Martino il 40° Torneo dell’Amicizia di tiro a segno

Una settimana dopo Argillà, Faenza torna a ospitare un appuntamento internazionale. Sabato 12 e domenica 13 settembre il poligono di tiro di via San Martino sarà sede della 40ª edizione del “Tournou de l’Amitié”, gara quadrangolare internazionale di tiro a segno tra rappresentative cittadine.

In gara ci saranno i tiratori di Schwäbisch Gmünd/Strassdorf, città del Baden-Württemberg gemellata con Faenza, di La Turbie, in Costa Azzurra, e di Bastia, capoluogo della Corsica, oltre alla rappresentativa faentina.

Saranno una trentina gli atleti impegnati nelle tre specialità previste dalla competizione, riconosciuta ufficialmente dalle rispettive federazioni sportive. Con loro arriveranno anche una ventina di accompagnatori.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Faenza e sostenuta dalla BCC. Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, alcuni degli ospiti avranno inoltre la possibilità di visitare il Museo Internazionale delle Ceramiche.