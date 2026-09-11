Faenza. In Via Fratelli Rosselli nuovi parcheggi e marciapiedi. Lavori per ridurre i danni causati dalle radici dei pini

Sono in corso in via Fratelli Rosselli i lavori di sistemazione del passaggio pedonale e dei parcheggi sul lato fiume della strada. L’intervento serve a risolvere i problemi provocati dalle radici dei pini, che in diversi punti hanno sollevato e danneggiato la pavimentazione, e rappresenta anche la fase preparatoria del più ampio progetto di riqualificazione della pista ciclopedonale.

Il problema è legato al naturale sviluppo dell’apparato radicale degli alberi. Quando il terreno viene compattato dal passaggio dei veicoli o ricoperto da una pavimentazione rigida, le radici hanno meno spazio e ossigeno a disposizione. La pianta reagisce producendo tessuti legnosi ingrossati, che possono spingere verso l’alto la superficie stradale, provocando dossi e avvallamenti.

Per questo motivo, nell’intervento in corso non si è scelto semplicemente di ripristinare l’asfalto danneggiato. L’obiettivo è infatti quello di utilizzare soluzioni che permettano di ridurre il compattamento del terreno e siano più compatibili con la presenza degli alberi.

Lungo il percorso pedonale con le mattonelle vengono sistemate le parti dissestate e le asperità. Nei tratti asfaltati dove sono emerse le radici, invece, i dossi vengono eliminati e le pendenze raccordate con una miscela di asfalto poco legata, in modo da rendere il passaggio più sicuro e ridurre il rischio di cadute.

Anche per i parcheggi è stata scelta una soluzione diversa dalla semplice riasfaltatura. L’asfalto ammalorato viene rimosso e la sede stradale viene ricostruita con materiale incoerente, completato da uno strato di finitura in calcestre. Una pavimentazione che, secondo l’amministrazione, dovrebbe ridurre la pressione sul terreno e favorire condizioni più adatte allo sviluppo delle radici. La soluzione dovrebbe inoltre rendere più semplici e meno costosi i successivi interventi di manutenzione, che potranno essere effettuati più rapidamente rispetto a quelli necessari su una superficie completamente asfaltata.

Il cantiere sul lato fiume è quindi anche propedeutico al progetto più ampio che interesserà l’altro lato di via Fratelli Rosselli. Qui è prevista la riqualificazione e messa in sicurezza della pista ciclopedonale, che per alcuni mesi resterà interdetta durante i lavori.