Faenza, non è ancora stata trovata la rottura nella condotta dell’acquedotto: a Errano arriva l’autobotte
Aggiornamento delle ore 18.Non è ancora stata individuata la rottura sulla rete idrica che sta creando disagi tra Faenza e Brisighella. Le squadre del Gruppo Hera stanno continuando le ricerche della perdita, ma al momento senza averne localizzato il punto.
La situazione resta quindi invariata per le utenze direttamente collegate alla tubazione degli Allocchi, in particolare nella frazione di Errano, che continuano a essere disalimentate.
La novità del tardo pomeriggio riguarda proprio Errano: Hera sta posizionando un’autobotte con rubinetti nel parcheggio della chiesa, in via Errano 4, a disposizione dei cittadini per il rifornimento di acqua. L’autobotte resterà sul posto fino al ripristino del servizio.
Resta inoltre operativa la cisterna collocata questa mattina, che permette di mantenere alimentato il serbatoio di Pideura.
Le ricerche della perdita proseguiranno anche domani, sabato 12 settembre, qualora non sia possibile individuarla entro questa sera. Una volta trovata la rottura, i tecnici potranno intervenire per la riparazione e procedere quindi al ripristino del normale servizio idrico.
Per segnalare guasti o emergenze relative ai servizi di acqua, fognature e depurazione, Hera ricorda che è attivo 24 ore su 24 il numero gratuito di pronto intervento 800.713.900.