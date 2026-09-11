Faenza, riapre il Conad La Filanda: 30 nuove assunzioni e un superstore completamente rinnovato

Trenta nuove assunzioni e un punto vendita profondamente rinnovato. È così che il Conad La Filanda di Faenza si prepara a riaprire le porte dopo i lavori di ammodernamento che hanno interessato il superstore di via della Costituzione 28. La riapertura è fissata per sabato 12 settembre, con il taglio del nastro alle 8.30 e l’apertura al pubblico alle 9.

L’intervento coincide con il quindicesimo compleanno del superstore e porta a 192 il numero delle persone che lavorano nel punto vendita all’interno dello shopping center La Filanda. Un investimento che punta quindi non soltanto sul rinnovamento degli spazi e dei servizi, ma anche sull’occupazione.

Alla cerimonia saranno presenti il sindaco di Faenza Massimo Isola, l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati – Conad, Luca Panzavolta, e il presidente di CIA-Conad, Maurizio Pelliconi, che è anche socio Conad titolare del punto vendita. Pelliconi fa parte infatti della società Filanda Distribuzione snc insieme a Giancarlo Conti, Anna Montanari, Federica Malavolti, Stefano Testa e Debora Ancarani. Durante la breve cerimonia, il sacerdote don Verdiano Foschini impartirà la benedizione ai presenti.

Da CIA Conad spiegano che il superstore si presenta al pubblico con un look completamente rinnovato e una serie di servizi e reparti ripensati per ampliare l’offerta. Tra le novità ci sono il nuovo reparto di specialità orientali realizzato in collaborazione con “Natura Sushi” e le casse automatiche “speedy spesa”, che si aggiungono alle diverse modalità di pagamento già disponibili. Restano centrali i prodotti freschi e freschissimi, con particolare attenzione alle produzioni del territorio. Nei 3.300 metri quadrati di superficie di vendita trova spazio anche il percorso “Siamo Romagna”, dedicato alla valorizzazione dei fornitori locali.

L’offerta comprende inoltre il banco carni servito, con lavorazione tradizionale in osso, la pasticceria prodotta internamente, la cucina con le specialità gastronomiche, la pescheria servita al banco, la cantina e il banco panetteria. Completano l’assortimento i prodotti a marchio Conad e le corsie dedicate a dolci, caffè, pet food e biologico.

L’offerta Conad all’interno della galleria commerciale La Filanda va oltre il superstore: a pochi metri i clienti trovano infatti anche la parafarmacia, il bar ristorante “Con Sapore” e il distributore di carburante.

Gli orari di apertura rimangono invariati: dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 20.30 e la domenica dalle 8.30 alle 19.30.

«In questi primi quindici anni – commenta l’ad di CIA-Conad, Luca Panzavolta – il Conad La Filanda ha stabilito un legame profondo con il territorio e la sua comunità, diventando un punto di riferimento per la spesa grazie alla qualità dei prodotti e del servizio, alla convenienza dell’offerta e alla riconosciuta professionalità dei soci che lo gestiscono. La presenza del punto vendita nel territorio affonda però le proprie radici ben più lontano nel tempo, è presente a Faenza dal 1991 e in oltre tre decenni ha consolidato un forte legame con la comunità locale. L’intervento realizzato oggi testimonia la volontà di continuare a investire su questa relazione, attraverso un negozio più ampio, moderno, funzionale e in grado di rispondere alle nuove esigenze dei consumatori. Ora riapre con un’offerta ancora più ricca, che introduce servizi di ultima generazione e conferma il nostro impegno quotidiano per la crescita della comunità e la qualità della vita sul territorio».