“La dimenticanza”: Ravenna Teatro/Albe portano al Socjale di Piangipane la loro nuova produzione, basata sulla storia di Rita Barbieri

Il Teatro Socjale di Piangipane come «scrigno» dei valori della cooperazione romagnola e “La dimenticanza” come uno degli strumenti attraverso cui interrogarsi sulla parità di genere e sulla cultura patriarcale. È questo il filo che lega la nuova produzione di Ravenna Teatro/Albe al mondo della cooperazione, una relazione che affonda le radici in una collaborazione consolidata nel tempo e che trova nello spettacolo dedicato alla storia di Rita Barbieri un nuovo punto di incontro. La produzione è stata presentata questa mattina, venerdì 11 settembre, nella sede di Legacoop Romagna a Ravenna e lo spettacolo sarà in scena al Teatro Sociale di Piangipane dal 6 al 18 ottobre alle 21, con spettacolo domenica alle 16 e riposo lunedì.

A raccontare il rapporto con Legacoop è stato Luigi Dadina, regista e autore, assieme a Laura Gambi e Livia Tura, de “La dimenticanza”, ricordando le numerose collaborazioni del Teatro delle Albe con Legacoop, il Circolo dei cooperatori e il Teatro Socjale. In questo caso, però, il legame è nato direttamente dalla storia raccontata dallo spettacolo.

La vicenda di Rita Barbieri parte infatti da Villanova di Bagnacavallo, a pochi chilometri dal Socjale di Piangipane, e prende avvio pochi anni prima della sua edificazione. Nel 1897 la giovane donna uccise, all’uscita dalla messa e davanti a tutta la comunità, Achille Minguzzi, l’uomo che avrebbe dovuto sposarla e che, dopo averla lasciata sola con una figlia poi morta a un mese dalla nascita, aveva iniziato a umiliarla pubblicamente. Rita fu incredibilmente assolta al termine del processo, non tanto per mancanza di prove, ma proprio grazie alle dichiarazioni di tutti i suoi compaesani, che si schierarono dalla sua parte e testimoniarono a suo favore. Alcuni anni più tardi, emigrò negli Stati Uniti, dove si costruì una nuova vita.

«Sicuramente chi costruì il Socjale conosceva questa storia, che era stata al centro delle cronache dell’epoca e aveva profondamente scosso le coscienze, smuovendo un paese intero -, ha spiegato Dadina -. Quella di Rita Barbieri non è una storia che racconta l’epopea della cooperazione ma, attraverso una vicenda privata fa rimbalzare molte delle tensioni che poi muoveranno la costruzione politica, sociale, sindacale di quegli anni».

Il punto di partenza storico diventa così anche un modo per interrogarsi sulla società dell’epoca e, in particolare, sulle dinamiche di potere tra uomini e donne. Laura Gambi, autrice del testo, ha spiegato che ciò che ha colpito il gruppo di lavoro non è soltanto la vicenda giudiziaria di Rita Barbieri, ma soprattutto la sua trasformazione nel corso della vita e il rapporto con il mondo maschile.

Rita nasce nel 1876 nella campagna di Villanova di Bagnacavallo, in una famiglia contadina numerosa, in una società fortemente patriarcale nella quale i ruoli degli uomini e delle donne sono rigidamente definiti. Dopo la relazione con Achille Minguzzi, la gravidanza e la morte della figlia, la giovane viene sottoposta alle umiliazioni pubbliche dell’uomo che aveva rifiutato di assumersi le proprie responsabilità. Prima tenta di sparargli, senza riuscire a ucciderlo, poi lo aspetta all’uscita della messa e lo accoltella davanti al paese.

Dopo l’assoluzione, Rita viene destinata a lavorare in un lazzaretto a Bagnacavallo, quelli che oggi chiameremmo “lavori socialmente utili”, ma riesce successivamente a raggiungere un cugino emigrato negli Stati Uniti. In America si sposa con lui, ha tre figli e costruisce insieme al marito una fiorente attività imprenditoriale, continuando allo stesso tempo a mantenere i rapporti con la famiglia d’origine e facendo arrivare negli Stati Uniti altri familiari.

«Ci interessava molto questo rapporto tra quello che Rita era e quella che è diventata», ha spiegato Laura Gambi. E soprattutto il rapporto con una presenza maschile che, secondo l’autrice, «è un po’ un feticcio», una presenza che «continua a dettare legge, che ci sia o non ci sia». Un atteggiamento che attraversa le diverse fasi della vita di Rita e che «purtroppo non cambia neanche oggi molto spesso».

La vicenda storica è stata ricostruita a partire dal libro “La forza e il destino” di Guido Pasi e Saturno Carnoli, basato su documenti d’archivio. A questi materiali si sono aggiunti gli atti del processo a Rita Barbieri, recentemente ritrovati e resi pubblici.

“La dimenticanza” non propone però una narrazione lineare della vicenda. Livia Tura, attrice e autrice del testo, ha raccontato come il lavoro sul personaggio sia stato accompagnato dall’esperienza maturata nella sezione femminile del carcere di Bologna, dove si trovava a lavorare proprio mentre iniziava a confrontarsi con la figura di Rita.

«Siamo molto abituati a vivere la violenza, ad abitare la violenza, comunque associandola al genere maschile. E invece io nella vita reale mi ritrovo un testo con una donna che ha ammazzato», ha spiegato Livia Tura. L’esperienza in carcere, a contatto con donne condannate anche per omicidio, le ha permesso di confrontarsi con la complessità della vicenda e con la necessità di «andare un po’ nelle crepe, nelle intercapedini e indagare al di là della fattualità».

Anche la scenografia diventa parte di questa indagine interiore. Al centro della scena ci sono un tavolo e alcuni elettrodomestici: un frigorifero, una televisione e una radio. Il frigorifero rappresenta ciò che viene conservato e congelato nella memoria, ma anche ciò che con il tempo può marcire e diventare difficile da affrontare. La carne, elemento ricorrente nella storia di Rita, diventa una metafora della sua esperienza: dalla perdita dei figli al business degli hamburger costruito in America, fino all’attività nel settore delle pompe funebri.

La stessa Rita viene inoltre sdoppiata sulla scena. Una scelta che, ha spiegato Tura, nasce dalla necessità di rappresentare la frammentazione di una donna che non riesce più a tenere insieme i propri «pezzi» e i propri «cocci». «È una maledizione quando non si riesce più a stare insieme noi stessi», ha detto l’attrice, collegando questa dimensione anche alle donne incontrate nel carcere di Bologna.

Laura Redaelli, attrice entrata nel progetto quando il testo era ancora in costruzione, ha sottolineato a sua volta il tema del doppio e delle domande che la storia pone sul limite tra ciò che si può pensare e ciò che si arriva realmente a fare. «Qual è quel limite e come può questo limite essere spostato nella vita di una sola persona?».

La relazione con il mondo della cooperazione è stata ribadita da Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna, che ha raccontato di essere rimasto colpito dalla vicenda fin dal primo racconto ricevuto. Non soltanto una storia personale, secondo Lucchi, ma una storia di comunità e di territorio: la comunità che si schiera a favore di Rita e ne comprende le ragioni racconta di un contesto e di una coesione sociale che hanno contribuito a costruire la Romagna che ancora oggi conosciamo.

«Lo diceva Gigio (Dadina, nd.d.r) all’inizio, non c’è una storia di cooperazione. Ci sono i prodromi della cooperazione», ha affermato Lucchi, spiegando la scelta di inserire lo spettacolo nella narrazione che Legacoop Romagna sta sviluppando attorno ai temi della cooperazione e della parità di genere.

Il Teatro Socjale di Piangipane, ha aggiunto, rappresenta «lo scrigno, la sintesi dei valori della Cooperazione Romagnola». E “La dimenticanza” sarà inserita anche nel percorso attraverso il quale Legacoop Romagna sta accompagnando le cooperative verso la certificazione per la parità di genere.

«La cooperazione è formata per la sua maggioranza da donne, eppure pesa moltissimo il fatto che le presidenti donne delle nostre cooperative siano pochissime», ha sottolineato Lucchi. La certificazione, ha spiegato, non deve essere considerata soltanto una procedura: «Si deve ricordare soprattutto che rispettare i generi significa rispettare prima di tutto le persone che lavorano all’interno della nostra cooperativa».

«È la ragione per la quale cercheremo e credo anche che riusciremo, a portare molti cooperatori a vederlo perché dentro ci siamo anche noi, c’è la nostra società», ha concluso Paolo Lucchi.

NOTE TECNICHE

La dimenticanza

di Luigi Dadina, Laura Gambi, Livia Tura dramaturg Cesare Albertano

con Laura Redaelli, Livia Tura in video Roberto Magnani

scene Riccardo Dadina luci Cinzia Baccinelli video Cinzia Baccinelli, Riccardo Dadina costumi Roberto Magnani organizzazione Ravenna Teatro aiuto regia Roberto Magnani

regia Luigi Dadina

produzione Albe/Ravenna Teatro con Circolo Cooperatori Romagna, Fondazione Teatro Socjale Piangipane con il patrocinio di Legacoop Romagna e il sostegno di Cometha

Si ringraziano Guido Pasi per la consulenza e Enzo Pezzi per le foto di scena.

BIGLIETTI

Intero 12 € – Residenti a Piangipane, under26 e Soci e dipendenti delle cooperative del territorio 10 € – Speciale abbonati a La Stagione dei Teatri 2026-2027 9 €

Posti limitati, è consigliato l’acquisto in prevendita su ravennateatro.com o presso il Teatro Rasi il giovedì dalle ore 16 alle 18.

La biglietteria al Teatro Socjale apre un’ora prima di ogni spettacolo.

INFORMAZIONI

Ravenna Teatro tel. 0544 36239