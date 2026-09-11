Quanto pesa il ritorno a scuola?|
Libri scolastici, la stangata di settembre: a Ravenna fino a 393 euro per il primo anno delle superiori
Con l’avvio del nuovo anno scolastico torna anche il conto, spesso pesante, che le famiglie devono mettere in preventivo per libri di testo e corredo scolastico. A richiamare l’attenzione sull’aumento dei costi è Adoc Ravenna, l’Associazione nazionale per la difesa e l’orientamento dei consumatori promossa dalla Uil, che segnala come la spesa più alta per i libri si concentri soprattutto nel primo anno di ciascun ciclo, quando entrano in gioco le nuove adozioni.
Secondo i dati forniti da Adoc, per il primo anno della scuola secondaria di primo grado la spesa media per i libri si aggira sui 323 euro, mentre per il primo anno delle scuole superiori arriva a circa 393 euro. Cifre che si aggiungono agli altri costi legati all’inizio dell’anno scolastico e che, sottolinea l’associazione, rischiano di pesare sempre di più sui bilanci familiari.
Per Adoc il problema non riguarda soltanto il livello della spesa, ma anche le modalità con cui vengono utilizzati e rinnovati i libri di testo. L’associazione mette in particolare nel mirino le nuove adozioni quando gli aggiornamenti rispetto alle edizioni precedenti non risultano sostanziali: in questi casi, sostiene, una famiglia si trova comunque a dover acquistare un nuovo volume, rendendo di fatto inutilizzabile quello già acquistato.
Un altro elemento che rende più difficile il riuso riguarda la struttura stessa di alcuni testi. Gli esercizi da svolgere direttamente sulle pagine impediscono infatti di passare il libro a un altro studente, mentre anche i codici per accedere ai contenuti digitali possono essere monouso. Il risultato, secondo Adoc, è che libri che potrebbero essere ancora utilizzati finiscono per diventare prodotti di fatto usa e getta.
L’associazione chiede quindi di intervenire sul fronte del diritto allo studio, che rischia di essere condizionato sempre più dalla capacità economica delle famiglie. Tra le proposte avanzate ci sono una detrazione fiscale del 19% per l’acquisto dei libri di testo, equiparando questa spesa a quelle sanitarie, una maggiore promozione del riuso e del comodato d’uso e il potenziamento dei fondi destinati alle biblioteche scolastiche.
Adoc chiede inoltre un confronto con l’editoria scolastica sul sistema delle nuove adozioni, affinché il rinnovo di un testo sia realmente giustificato da aggiornamenti sostanziali e non impedisca il riutilizzo delle edizioni precedenti. Una questione che, con l’inizio della scuola ormai alle porte, torna a pesare concretamente sulle famiglie.