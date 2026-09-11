Libri scolastici, la stangata di settembre: a Ravenna fino a 393 euro per il primo anno delle superiori

Con l’avvio del nuovo anno scolastico torna anche il conto, spesso pesante, che le famiglie devono mettere in preventivo per libri di testo e corredo scolastico. A richiamare l’attenzione sull’aumento dei costi è Adoc Ravenna, l’Associazione nazionale per la difesa e l’orientamento dei consumatori promossa dalla Uil, che segnala come la spesa più alta per i libri si concentri soprattutto nel primo anno di ciascun ciclo, quando entrano in gioco le nuove adozioni.