Martedì nero per i trasporti a Ravenna: il 15 settembre annunciate 4 ore di sciopero per bus e traghetto

Si preannuncia una giornata di possibili disagi per i pendolari e gli utenti del trasporto pubblico locale nel territorio ravennate. Per la giornata in cui ricominceranno le scuole, martedì 15 settembre, è stato indetto uno sciopero aziendale di 4 ore che interesserà sia la rete di autobus urbani, suburbani ed extraurbani gestita da Start Romagna, sia il servizio di traghetto che collega Porto Corsini e Marina di Ravenna.

L’agitazione riguardante il trasporto pubblico su gomma è stata proclamata congiuntamente dalle sigle sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTrasporti, FAISA CISAL, UGL Autoferro e USB Lavoro Privato. Per quanto concerne invece il collegamento marittimo tra le due località del litorale, l’iniziativa di astensione dal lavoro è stata promossa dalla sola sigla UGL Autoferro.

Le motivazioni al centro della protesta

Le organizzazioni sindacali hanno espresso rimostranze specifiche per ciascun settore interessato. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale su gomma, al centro delle rivendicazioni vi sono l’adeguatezza, l’efficienza e la sicurezza dei veicoli impiegati, unitamente alla gestione dei percorsi, delle deviazioni di linea e delle condizioni operative degli autisti. I sindacati denunciano inoltre la carenza di organico nei settori Esercizio e Manutenzione, la necessità di garantire maggiore pulizia e la protezione del posto guida, oltre alle problematiche legate all’introduzione dei mezzi elettrici e al ricorso alle esternalizzazioni.

Per il settore del servizio traghetto, la contestazione riguarda prevalentemente l’organizzazione della turnistica aziendale. Il personale, la cui pianificazione viene attualmente comunicata su base settimanale o quindicinale, richiede una programmazione del lavoro caratterizzata da maggiore anticipo, stabilità e prevedibilità.

Le fasce orarie interessate e i servizi di garanzia

Durante le quattro ore di mobilitazione si potrebbero verificare variazioni o cancellazioni improvvise delle corse. Tuttavia, considerando che la protesta intercetta parzialmente i periodi di tutela del servizio pubblico, l’eventuale interruzione delle corse sarà limitata esclusivamente alla fascia oraria della mattina compresa tra le 8:30 e le 12.