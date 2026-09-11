OraSì Basket Ravenna disputa la prima partita casalinga al Pala De André

La prima partita casalinga dell’Orasì Ravenna Basket (stagione 2026/2027) di Serie B Nazionale, in programma domenica 4 ottobre alle ore 18 contro la Mens Sana Siena, si disputerà al Pala De André e non al PalaCosta che, nei giorni interessati, sarà oggetto di alcuni lavori di manutenzione straordinaria.

Un cambio di sede che ha sicuramente un sapore particolare: il Pala De André è stato la casa dei giallorossi per otto stagioni consecutive, dal 2015 al 2023, anni in cui il palazzetto ha ospitato grandi giocatori, sfide memorabili e un pubblico che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno. Un vero e proprio punto di riferimento per la pallacanestro cittadina ma anche italiana con diversi appuntamenti della Nazionale e delle competizioni di livello assoluto.

La partita rappresenterà un appuntamento di grande significato sotto diversi punti di vista. Sarà il debutto casalingo della nuova stagione di Serie B Nazionale, sempre un momento speciale per far valere fin da subito il fattore campo in una cornice come quella del Pala De André che aggiunge valore storico ed emozionale all’occasione. E poi c’è l’avversario: la Mens Sana Siena, società che negli anni Novanta ha scritto pagine importanti della pallacanestro italiana e che arriva a Ravenna dopo una promozione convincente con un grande supporto di un corposo numero di tifosi anche al Pala De Andrè.

Tornare, anche solo per una partita, su quel parquet e sugli spalti evoca quindi grandi ricordi e alimenta ancora di più la voglia di vivere la partita tutti insieme, come una grande famiglia. L’invito ai tifosi, dunque, è quello di ritrovare un vecchio amico ed essere presenti all’esordio casalingo della nuova stagione per supportare e spingere i giallorossi. Poi si tornerà al PalaCosta, la nostra casa.