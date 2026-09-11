Palazzo Milzetti di Faenza svela l’Europa neoclassica: al via la rassegna d’autunno “Mirabili Relazioni”

Riprende da sabato 12 settembre il ciclo di incontri d’approfondimento “Mirabili Relazioni” al Palazzo Milzetti, Museo Nazionale dell’età neoclassica in Romagna. La rassegna autunno 2026 proporrà una serie di appuntamenti con storici dell’arte, curatori e studiosi di rilievo, mirati a presentare ricerche sulle connessioni tra il Neoclassicismo europeo, la produzione artistica e la dimora faentina.

Il programma di settembre: ceramica contemporanea e i maestri del Neoclassicismo

L’apertura della rassegna è prevista per sabato 12 settembre in concomitanza con un’apertura straordinaria serale del museo dalle 18:30 alle 22:30. Alle 18 si terrà l’incontro intitolato “Presenze”, in cui la critica d’arte Irene Biolchini dialogherà con Alessandro Roma, artista e docente all’Accademia di Belle Arti di Carrara. Il confronto, che prenderà spunto dalle opere esposte all’interno del palazzo, esplorerà i linguaggi e le potenzialità espressive della materia ceramica nell’arte contemporanea.

Il secondo appuntamento si terrà giovedì 17 settembre alle 17 con la conferenza “Neoclassicismo inatteso: Felice Giani e Giuseppe Bossi, pittori ‘avventurosi’ di una grande stagione”, curata da Anna Torterolo. L’intervento ripercorrerà la stagione culturale romani-lombarda a cavallo tra il Settecento e l’Ottocento, analizzando il legame tra la Roma cosmopolita di Winckelmann e Canova, la fondazione dell’Accademia dei pensieri da parte di Felice Giani e l’opera di Giuseppe Bossi.

Gli appuntamenti di ottobre: architettura europea e le scoperte su Giani ad Assisi

La programmazione prosegue giovedì 8 ottobre alle 17 con la conferenza “Variazioni sul classico. Dalla Francia a Faenza: architettura e decorazione nell’Europa neoclassica”, tenuta da Luigi Gallo. L’incontro prenderà in esame la circolazione di modelli architettonici e ornamentali tra la Francia rivoluzionaria e napoleonica e l’Italia, individuando in Palazzo Milzetti, nell’architettura di Giuseppe Pistocchi e nel ciclo decorativo di Felice Giani un osservatorio privilegiato sulla sintesi degli spazi interni dell’epoca.

Il ciclo si concluderà giovedì 29 ottobre alle 17 con la conferenza di Marcella Vitali intitolata “Felice Giani ad Assisi. Approfondimenti e nuove scoperte”. La relatrice presenterà gli ultimi studi legati alla committenza del vescovo faentino monsignor Domenico Mancinforte per Palazzo Sperelli Mancinforte Bernabei ad Assisi nel 1797 e l’inedita scoperta di un apparato decorativo su teleri attribuito a Giani all’interno di una villa a Santa Maria degli Angeli, databile attorno al 1792.

Informazioni su prenotazioni, orari e biglietti

Tutte le conferenze del ciclo sono a ingresso gratuito; per partecipare è consigliata la prenotazione tramite email all’indirizzo mn-bo.pamilzetti-ra@cultura.gov.it o telefonando al numero 0546 21015.