Petrolchimico di Ravenna. Versalis nega la sala sindacale alla Filctem Cgil. Assemblea sotto i portici

Assemblea sindacale fuori dall’orario di lavoro organizzata sotto i portici, davanti alla sala sindacale chiusa a chiave. È quanto accaduto ieri, 10 settembre, al Petrolchimico di Ravenna, dove la Filctem Cgil denuncia quello che definisce un «atto antisindacale» da parte di Versalis.

L’assemblea, prevista alle 17.15 per iscritti e simpatizzanti Cgil, si sarebbe dovuta svolgere nella sala “distaccati”, storica saletta sindacale utilizzata da oltre 50 anni all’interno del Petrolchimico per assemblee, riunioni, elezioni delle Rsu e altre attività delle organizzazioni e dei lavoratori del sito. Tra i punti all’ordine del giorno era previsto anche un aggiornamento sulla vertenza in corso con Versalis.

Secondo quanto riferisce la Filctem Cgil, meno di 24 ore prima dell’appuntamento l’azienda ha comunicato che non avrebbe concesso l’utilizzo della sala, proponendo in alternativa la Sala Mattei, uno spazio molto più ampio normalmente utilizzato per iniziative aziendali.

La motivazione indicata da Versalis sarebbe stata legata a un problema di capienza. Una spiegazione che il sindacato ha ritenuto non necessaria, considerando le dimensioni dell’assemblea. La mattina del 10 settembre la Filctem ha quindi declinato la proposta della Sala Mattei, ritenendola sovradimensionata rispetto alle esigenze dell’incontro.

Il caso è poi arrivato al momento dell’assemblea. Poco prima dell’inizio, un gruppo di funzionari della Filctem, tra cui il segretario generale provinciale e quello regionale della categoria, si trovava nella saletta sindacale. Secondo il sindacato, una pattuglia di sorveglianti di RSI ha chiesto alle persone presenti di lasciare i locali, che sono stati successivamente chiusi a chiave. L’assemblea si è quindi svolta all’esterno, sotto i portici e davanti alla sala interdetta.

La Filctem rivendica la propria agibilità nella sala “distaccati”, richiamando gli accordi scritti e le prassi consolidate che ne hanno regolato l’utilizzo nel corso degli anni, oltre alla propria adesione allo Statuto dei lavoratori, al Testo unico sulla rappresentanza e all’accordo di confluenza del 1994.

«Negare l’uso della saletta sindacale a un’organizzazione che ne ha piena e storica agibilità, con un motivazione pretestuosa e aggiungere la presa in giro di proporre una sala da 800 posti per un’assemblea da 15 persone, è un’ingerenza intollerabile da parte di Versalis nelle attività della nostra Organizzazione, oltreché una mancanza di rispetto inaccettabile nei confronti dei suoi dipendenti nostri iscritti», afferma Fabio Rossi, segretario generale Filctem Cgil Ravenna.

Rossi collega quanto accaduto anche ai rapporti già tesi tra l’organizzazione sindacale e l’azienda: «Cercare di impedire il corretto svolgimento di questa assemblea fa parte un più ampio disegno dell’azienda di comprimere i diritti sindacali di Filctem e Cgil, come già avvenuto in occasione degli ultimi scioperi non unitari. Il rischio è creare un precedente pericolosissimo. Agiremo con tutti i mezzi a nostra disposizione per tutelare i nostri diritti e la nostra dignità sindacale, oltrechè quella dei nostri iscritti.»