Ravenna FC, accordo con Motorola: il brand diventa Main Partner giallorosso
Il Ravenna FC ha annunciato un nuovo accordo di partnership con Motorola, che diventa Main Partner della società giallorossa. Il marchio sarà presente sul fronte delle divise da gara della squadra.
La collaborazione con il brand internazionale si inserisce nel percorso di crescita sportiva e societaria del Ravenna, con particolare attenzione al miglioramento dell’organizzazione e dell’esperienza offerta ai tifosi.
L’accordo rappresenta inoltre un ulteriore passo nel rafforzamento del progetto del club e nella volontà di coinvolgere realtà imprenditoriali di primo piano, condividendo prospettive e obiettivi di sviluppo.
Paolo Scocco, Direttore Generale del Ravenna FC dichiara : “Accogliere Motorola come Main Partner è motivo di grande soddisfazione per il Ravenna FC e un riconoscimento del lavoro che la società sta portando avanti. La fiducia di un marchio di questa rilevanza ci incoraggia a proseguire con serietà e responsabilità nel percorso intrapreso. Condividiamo un’idea di crescita fondata sull’innovazione e sull’attenzione alle persone: per il nostro Club significa investire nella qualità dell’organizzazione, dei servizi e del rapporto con i tifosi. Ringraziamo Motorola per aver scelto di affiancarci e siamo convinti che questa collaborazione possa generare valore per entrambe le realtà”.