Ravenna FC, accordo con Motorola: il brand diventa Main Partner giallorosso

Il Ravenna FC ha annunciato un nuovo accordo di partnership con Motorola, che diventa Main Partner della società giallorossa . Il marchio sarà presente sul fronte delle divise da gara della squadra. La collaborazione con il brand internazionale si inserisce nel percorso di crescita sportiva e societaria del Ravenna, con particolare attenzione al miglioramento dell’organizzazione e dell’esperienza offerta ai tifosi. L’accordo rappresenta inoltre un ulteriore passo nel rafforzamento del progetto del club e nella volontà di coinvolgere realtà imprenditoriali di primo piano, condividendo prospettive e obiettivi di sviluppo.

Paolo Scocco, Direttore Generale del Ravenna FC dichiara : “Accogliere Motorola come Main Partner è motivo di grande soddisfazione per il Ravenna FC e un riconoscimento del lavoro che la società sta portando avanti. La fiducia di un marchio di questa rilevanza ci incoraggia a proseguire con serietà e responsabilità nel percorso intrapreso. Condividiamo un’idea di crescita fondata sull’innovazione e sull’attenzione alle persone: per il nostro Club significa investire nella qualità dell’organizzazione, dei servizi e del rapporto con i tifosi. Ringraziamo Motorola per aver scelto di affiancarci e siamo convinti che questa collaborazione possa generare valore per entrambe le realtà”.