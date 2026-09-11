“Soglie. Connessioni e legami”, sette artisti in mostra a Santa Maria dell’Angelo a Faenza

Sette artisti, un unico tema: il rapporto con l’altro e il valore dei legami in una società sempre più segnata da individualismo, conflitti e fragilità nelle relazioni. È il filo conduttore di “SOGLIE. Connessioni e legami”, la nuova mostra del Museo Diocesano allestita nello spazio espositivo della chiesa di Santa Maria dell’Angelo a Faenza.

L’inaugurazione è in programma sabato 12 settembre alle 18. L’esposizione riunisce opere di David Berkovitz, Francesca Dondoglio, Massimiliano Fabbri, Paolo Migliazza, Patrizia Novello, Michele Parisi e Luca Piovaccari.

Il progetto prosegue il percorso avviato dal Museo Diocesano negli spazi di Santa Maria dell’Angelo, dove dal 2018 vengono organizzate mostre dedicate alla contemporaneità e alla ricerca artistica, con la partecipazione di artisti italiani e internazionali.

Al centro di “Soglie” ci sono le relazioni umane, considerate come elemento essenziale per la costruzione dell’identità individuale e collettiva e per la coesione delle comunità. Il progetto parte però anche dalla constatazione della loro fragilità: ritmi di vita accelerati, individualismo e conflittualità possono rendere i rapporti più superficiali e indebolire il senso di appartenenza.

In questo contesto, la mostra propone il volto dell’altro come una soglia, cioè come il punto da cui può nascere il riconoscimento e quindi l’incontro. L’arte viene così utilizzata come spazio di ascolto e dialogo, con l’obiettivo di riportare attenzione alla dimensione della relazione e contrastare indifferenza e isolamento.

Un altro tema affrontato dal percorso espositivo è quello del legame tra generazioni e della trasmissione della memoria. Esperienze, valori e ricordi possono infatti continuare a vivere nel tempo, costruendo un rapporto tra passato e presente che non si esaurisce con la vita delle singole persone.

La chiesa di Santa Maria dell’Angelo, negli anni, si è trasformata sempre più in uno spazio dedicato alle arti contemporanee e ospiterà la mostra fino al 10 gennaio 2027.