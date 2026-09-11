Turismo a Cervia e Ravenna, Monica Ciarapica: “La tenuta non basta più”. E sulla stagione 2026 dà un 6 con riserva

La stagione turistica 2026 nel Cervese e nel Ravennate non è ancora arrivata al bilancio definitivo (con numeri ufficiali), ma un primo giudizio si può già tracciare. Ed è un giudizio prudente. “Siamo nell’ordine della sufficienza”, dice Monica Ciarapica, presidente di Confesercenti Ravenna-Cesena e albergatrice di Cervia. Un sei, dunque, ma con una precisazione importante: “È un sei con riserva”.

Il punto, per Ciarrapica, è che oggi non può bastare chiudere una stagione in linea con quella precedente. Soprattutto dopo un’estate segnata da condizioni meteo favorevoli al turismo balneare, una sostanziale tenuta delle presenze non sarebbe, secondo l’albergatrice, un risultato da considerare pienamente positivo, ma un dato da analizzare e sul quale interrogarsi. “Non credo che sia produttivo accontentarsi di un risultato in linea con l’anno scorso o con gli anni precedenti”, osserva. E aggiunge una frase che sintetizza bene la sua lettura della stagione: “Io la tenuta non mi basta più”.

Un’estate a intermittenza

La prima fotografia riguarda l’andamento delle prenotazioni e dell’occupazione alberghiera. Secondo Ciarapica, il 2026 ha mostrato una certa discontinuità, con periodi di maggiore e minore occupazione. Un problema particolarmente rilevante per le strutture fortemente stagionali, perché una settimana debole non può essere recuperata semplicemente con una settimana successiva più positiva. “Nel nostro settore non si recupera”, spiega. Se una settimana va male, il tempo perso non può essere recuperato quando la stagione è ormai terminata.

A questo si aggiunge un cambiamento ormai strutturale nella durata delle vacanze. La permanenza media, secondo la sua esperienza, si aggira oggi attorno ai tre/quattro giorni, ben lontana dai periodi in cui le vacanze al mare potevano durare due settimane o più.

Un dato che rende più difficile anche mantenere un’occupazione costantemente elevata delle camere: con soggiorni brevi, il ricambio degli ospiti è maggiore e riempire tutte le camere per periodi continuativi diventa più complicato.

Il curioso cambiamento dei weekend

C’è poi un altro elemento che Ciarrapica considera interessante e che, secondo lei, meriterebbe di essere analizzato più a fondo. Tradizionalmente il turismo balneare ha avuto una forte concentrazione nei fine settimana, mentre i giorni feriali risultavano più deboli. Quest’anno, invece, gli albergatori hanno osservato in alcuni periodi un comportamento quasi opposto: settimane in cui l’occupazione dal lunedì al venerdì è risultata superiore a quella del fine settimana.

Per ora è un’osservazione, non una conclusione. Ciarapica sottolinea infatti che si tratta di una percezione che dovrà essere verificata con dati e analisi di mercato. Ma una possibile spiegazione la propone: la fatica degli spostamenti in autostrada, che potrebbe spingere alcune persone a partire all’inizio della settimana e rientrare prima del weekend, evitando le giornate di maggiore traffico.

Anche il fattore economico potrebbe avere un ruolo. Le tariffe infrasettimanali, ricorda Ciarapica, normalmente vengono impostate proprio per incentivare soggiorni più lunghi e possono prevedere condizioni più favorevoli rispetto al fine settimana.

Il caldo ha cambiato anche il modo di vivere la vacanza

L’altra grande caratteristica dell’estate 2026 è stata il caldo. E anche questo, secondo Ciarapica, ha avuto effetti sui comportamenti dei turisti. Non soltanto sulla spiaggia. Negli alberghi si è registrata una maggiore permanenza degli ospiti nelle camere climatizzate e, naturalmente, nelle strutture dotate di piscina. “Abbiamo avuto clienti che sono rimasti nelle camere con l’aria condizionata molto di più rispetto agli anni precedenti”, racconta l’albergatrice. Un cambiamento che ha anche una conseguenza economica per le strutture ricettive, perché significa maggiori consumi energetici.

Ma Ciarapica invita a non trasformare il caldo in una spiegazione automatica delle eventuali difficoltà turistiche. “Non confondiamo questo aspetto qui con il fatto che venire al mare, nonostante le condizioni climatiche di caldo estremo, non può essere visto come un handicap”, sottolinea.

Perché, osserva, nelle città dell’entroterra le condizioni possono essere anche peggiori e sulla costa il turista ha comunque a disposizione il mare, la possibilità di fare il bagno e di stare all’aperto.

Da qui la sua considerazione: con un’estate caratterizzata da condizioni climatiche complessivamente favorevoli al turismo balneare, sarebbe stato lecito aspettarsi un risultato eccellente o comunque migliore rispetto alla semplice tenuta.

“Abbiamo gli strumenti per fare molto meglio”

Il ragionamento si sposta quindi dal bilancio di una singola stagione alle prospettive del territorio. Ciarapica non nasconde le difficoltà economiche che stanno attraversando molte famiglie, soprattutto il ceto medio. Ma ritiene che anche l’offerta turistica debba interrogarsi sulla propria capacità di intercettare una clientela con maggiore capacità di spesa.

“Quando si ha la possibilità e la capacità di dare dei servizi di alto livello si intercetta un certo tipo di clientela”, dice. Ma un albergo di fascia alta, secondo la presidente di Confesercenti, non può essere un elemento isolato. “Uno non sceglie l’hotel cinque stelle, che può essere una cattedrale in un deserto, se intorno non ci sono anche altri servizi che sono all’altezza.”

Ed è qui che entrano in gioco alcune delle criticità che, secondo Ciarapica, riguardano il Cervese e il Ravennate: collegamenti, trasporto pubblico, parcheggi, decoro urbano e più in generale la qualità dei servizi offerti al turista.

La raggiungibilità resta il punto debole

Se deve indicare una criticità che accomuna Cervia e Ravenna, Ciarapica non ha molti dubbi: la raggiungibilità. “Siamo fuori dall’asse dell’Emilia”, osserva, e rappresenta un limite per chi deve raggiungere la costa.

Ma non è soltanto una questione ferroviaria. Anche per chi arriva in automobile, secondo Ciarapica, non mancano i problemi: parcheggi e viabilità possono diventare elementi di difficoltà.

A Cervia, inoltre, il trasporto pubblico locale non sarebbe ancora sufficientemente adeguato alle esigenze di un territorio turistico. L’esempio che racconta è quello di un cliente che le ha chiesto come raggiungere Cesenatico partendo dal suo hotel sul lungomare di Cervia. “Io gli ho detto nessun bus, perché non c’è, non esiste”, racconta.

Una situazione che pesa soprattutto quando il turista cerca alternative alla spiaggia. E proprio in una giornata di maltempo, osserva Ciarapica, diventa evidente quanto sia importante poter contare su una rete di collegamenti che consenta di muoversi facilmente sul territorio.

Anche gli hotel devono investire: ma servono strumenti

La responsabilità, però, non può essere attribuita soltanto alle amministrazioni. Ciarapica riconosce agli albergatori un ruolo preciso: continuare a migliorare la qualità dell’offerta.

Sul territorio cervese negli ultimi anni c’è stata una significativa riqualificazione delle strutture, ma il patrimonio alberghiero è ampio e comprende molti edifici nati decenni fa. Ciarapica parla di circa 350 alberghi e sottolinea quindi la necessità di proseguire il percorso di rinnovamento.

Il problema è anche economico. Per poter aumentare le tariffe e intercettare una clientela diversa, sostiene, è necessario offrire un prodotto più qualificato. Ma per riqualificare servono investimenti che non sempre i bilanci delle imprese riescono a sostenere. Da qui la richiesta di strumenti urbanistici, incentivi e leve fiscali che permettano agli operatori di intervenire sulle strutture.

Il caldo e il futuro: più servizi in hotel?

Il cambiamento climatico pone anche una domanda sul futuro degli alberghi: se gli ospiti trascorrono sempre più tempo al chiuso nelle ore centrali delle giornate più calde, sarà necessario ripensare i servizi offerti dalle strutture?

Ciarapica è prudente. Non ritiene che la risposta sia semplicemente trasformare gli alberghi in luoghi di intrattenimento. “Chi sceglie di venire nelle nostre zone vuole stare fuori”, osserva.

Piscine, aree benessere e altri servizi possono rappresentare un valore aggiunto, ma anche in questo caso dipende da come vengono progettati. Un’area wellness chiusa può funzionare nei mesi primaverili, mentre in piena estate il turista potrebbe preferire comunque stare all’aperto.

E c’è poi un limite concreto: gli spazi. Molti alberghi sono stati costruiti su lotti e con caratteristiche che non possono essere modificati facilmente.

Per Ciarapica, dunque, prima di immaginare nuovi servizi occorre affrontare questioni più strutturali.

Allungare la stagione? “Serve una regia”

Un altro obiettivo da tempo al centro delle strategie turistiche è l’allungamento della stagione. La tendenza a viaggiare anche a settembre esiste già, ma trasformarla in un risultato stabile e che comprenda anche ottobre, richiede, secondo Ciarapica, una programmazione molto più strutturata.

“Ci vuole una pianificazione, ci vuole un lavoro dietro, ci vuole un’attività di promozione spinta, adeguata”, spiega. Per un singolo albergatore, infatti, tenere aperta una struttura oltre il normale periodo stagionale comporta costi e rischi: bisogna mantenere attivi gli impianti, organizzare il personale e sostenere spese che non diminuiscono automaticamente se arrivano meno clienti.

Per questo, secondo Ciarapica, serve qualcosa che faccia da traino: un grande evento, un appuntamento sportivo o culturale capace di generare una domanda sufficiente. “Un operatore da solo rischia di farsi male”, dice.

Il tema, quindi, non riguarda soltanto gli alberghi, ma una regia territoriale più coordinata, capace di mettere insieme promozione, calendario degli eventi, trasporti e offerta turistica.

Dopo Ironman, per il Cervese la stagione è quasi finita

Nel calendario cervese, secondo Ciarapica, gli appuntamenti di settembre possono ancora contribuire a mantenere un certo flusso. Ma non tutti hanno la forza di un evento come Ironman. “A Cervia, dopo Ironman la stagione è finita”, afferma, mentre per Ravenna si apre un’altra fase grazie al turismo legato alla città d’arte.

È una distinzione importante: agosto, osserva, non è il mese ideale per visitare musei e città d’arte, mentre settembre e soprattutto ottobre offrono condizioni più favorevoli per questo tipo di turismo culturale.

Il voto alla stagione? Un 6, ma con riserva

Alla fine, il giudizio resta sospeso. Ciarapica non vuole ancora sbilanciarsi perché mancano i dati definitivi e perché la stagione non è formalmente conclusa. Ma se oggi dovesse dare un voto all’estate 2026, sceglierebbe la sufficienza: “È un sei con riserva”.