Un fiore al Ponte dei Martiri dopo il vandalismo: sabato mattina l’appuntamento con Barattoni e Anpi
Un fiore davanti al monumento sfregiato, per rispondere al vandalismo con la memoria e con una presenza collettiva. È questo il significato dell’appuntamento promosso per domani, sabato 12 settembre, al Ponte dei Martiri di Ravenna, dove alle 11.30 il sindaco Alessandro Barattoni e il presidente di Anpi provinciale Renzo Savini invitano la cittadinanza a ritrovarsi per un gesto simbolico in ricordo di chi ha combattuto per la democrazia e la libertà.
L’iniziativa arriva dopo l’atto vandalico compiuto da ignoti ai danni del monumento, con i volti delle vittime della strage del Ponte dei Martiri sfregiati.
L’invito è a ritrovarsi proprio davanti a quei volti, portando un fiore. Un gesto semplice che vuole trasformare l’oltraggio in un’occasione di riflessione civile e di memoria condivisa.
Il Ponte dei Martiri è uno dei luoghi simbolo della Resistenza ravennate. Per questo, spiegano gli organizzatori, alla vandalizzazione si vuole rispondere non con una contrapposizione, ma con una presenza della comunità e con un segno di rispetto verso la storia della città.
L’appuntamento è dunque per sabato 12 settembre alle 11.30 al Ponte dei Martiri.