Un fiore al Ponte dei Martiri dopo il vandalismo: sabato mattina l’appuntamento con Barattoni e Anpi

Un fiore davanti al monumento sfregiato, per rispondere al vandalismo con la memoria e con una presenza collettiva. È questo il significato dell’appuntamento promosso per domani, sabato 12 settembre, al Ponte dei Martiri di Ravenna, dove alle 11.30 il sindaco Alessandro Barattoni e il presidente di Anpi provinciale Renzo Savini invitano la cittadinanza a ritrovarsi per un gesto simbolico in ricordo di chi ha combattuto per la democrazia e la libertà.