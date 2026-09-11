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Un fiore al Ponte dei Martiri dopo il vandalismo: sabato mattina l’appuntamento con Barattoni e Anpi

11 settembre 2026 | 12:11
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di R.R.

R.R.

Un fiore al Ponte dei Martiri dopo il vandalismo: sabato mattina l&#8217;appuntamento con Barattoni e Anpi
IMMAGINE DI REPERTORIO

Un fiore davanti al monumento sfregiato, per rispondere al vandalismo con la memoria e con una presenza collettiva. È questo il significato dell’appuntamento promosso per domani, sabato 12 settembre, al Ponte dei Martiri di Ravenna, dove alle 11.30 il sindaco Alessandro Barattoni e il presidente di Anpi provinciale Renzo Savini invitano la cittadinanza a ritrovarsi per un gesto simbolico in ricordo di chi ha combattuto per la democrazia e la libertà.

L’iniziativa arriva dopo l’atto vandalico compiuto da ignoti ai danni del monumento, con i volti delle vittime della strage del Ponte dei Martiri sfregiati.

L’invito è a ritrovarsi proprio davanti a quei volti, portando un fiore. Un gesto semplice che vuole trasformare l’oltraggio in un’occasione di riflessione civile e di memoria condivisa.

Il Ponte dei Martiri è uno dei luoghi simbolo della Resistenza ravennate. Per questo, spiegano gli organizzatori, alla vandalizzazione si vuole rispondere non con una contrapposizione, ma con una presenza della comunità e con un segno di rispetto verso la storia della città.

L’appuntamento è dunque per sabato 12 settembre alle 11.30 al Ponte dei Martiri.

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