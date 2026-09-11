Viabilità e sicurezza sul fiume Savio: le amministrazioni incontrano i residenti per fare il punto. Presenti i sindaci Barattoni e Boschetti

La riattivazione del transito per pedoni e biciclette ha restituito un primo canale di collegamento tra le sponde del fiume Savio, ma il tema della stabilità dell’infrastruttura continua a tenere in allarme l’intero territorio. L’arteria costituisce un punto di snodo essenziale per i residenti sia del versante ravennate sia di quello cervese.

Il blocco totale della circolazione si era reso necessario lo scorso 5 settembre a seguito delle ispezioni periodiche condotte dai tecnici comunali. I controlli sul manufatto, gestito in comproprietà tra i Municipi di Ravenna e Cervia e già limitato ai mezzi sotto le 20 tonnellate, avevano mostrato un ammaloramento delle pile e delle mensole d’appoggio, spingendo gli enti a disporre lo stop precauzionale ai veicoli per ragioni di pubblica sicurezza.

ìPer illustrare nel dettaglio le criticità emerse e concordare le tappe per la messa in sicurezza definitiva della struttura, i due Comuni hanno organizzato un momento di confronto diretto con la popolazione. L’assemblea si svolgerà giovedì 17 settembre, a partire dalle ì 20:30, all’interno della tensostruttura del Centro Sportivo di Savio di Cervia, in via Tamigi 11.