“Vietato dire: io non ce la faccio”: il Rotary Ravenna Galla Placidia nella Vena del Gesso con i ragazzi di Civico 25

Una giornata dedicata all’inclusione, alla solidarietà e alla scoperta del territorio. È quella organizzata domenica 6 settembre dal Rotary Club Ravenna Galla Placidia presso l’Azienda agricola Casetta del Vento di Riolo Terme, il podere di Luca Montanari già sede del Golf Club locale.

L’iniziativa si è aperta con una passeggiata di circa tre ore lungo i sentieri che conducono dall’ex campo da golf al Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola. Francesco Rivola, guida del Parco, ha illustrato ai partecipanti le caratteristiche geologiche, botaniche e faunistiche di un territorio riconosciuto dall’Unesco come patrimonio mondiale.

Protagonisti della giornata sono stati i ragazzi di “Civico 25 – Il gusto dell’inclusione”, la pizzeria inclusiva aperta a Castel Bolognese nel maggio 2025 da Eugenio Iannella insieme alla moglie Lisa e ai tre figli.

Il progetto offre opportunità di formazione e lavoro a giovani con disabilità o in situazioni di fragilità, favorendone l’autonomia e la partecipazione. A questo scopo è nata anche l’Accademia dell’Inclusione, realizzata insieme alla Scuola Italiana Pizzaioli, che permette ai ragazzi di acquisire competenze certificate nel settore della ristorazione.

Al termine della passeggiata, lo staff di Civico 25 ha curato l’aperitivo e il pranzo sotto i gelsi secolari del podere, proponendo pasta fritta, focacce con salumi del territorio, grigliata, piadina romagnola e una “torta inclusiva” preparata dai genitori dei ragazzi.

Durante l’incontro, Eugenio Iannella ha raccontato il percorso che ha portato alla nascita del progetto: dal rapporto con il fratello Vittorio alle difficoltà incontrate nel tentativo di offrire opportunità lavorative a persone fragili, fino all’apertura della prima attività nel 2020, distrutta dall’alluvione del maggio 2023 e successivamente ricostruita.

Un cammino segnato da ostacoli e ripartenze, culminato nel 2025 anche con il secondo posto al campionato mondiale del Sigep di Rimini, conquistato insieme a Michael, uno dei ragazzi di Civico 25.

“Non ho mai chiesto a questi ragazzi un curriculum e neppure una diagnosi – ha spiegato Iannella –. Ho domandato quale fosse il loro desiderio più grande e ognuno mi ha risposto: lavorare”.

I ragazzi hanno poi raccontato ciò che l’attività in pizzeria e nei servizi di catering rappresenta per loro: un’occasione per mettersi alla prova, stare con gli altri, acquisire sicurezza e vedere riconosciute le proprie capacità. “Provaci: nel peggiore dei casi non ce la fai, ma almeno ci hai provato”, ha affermato uno di loro, riassumendo lo spirito della giornata racchiuso nel motto: “Vietato dire: io non ce la faccio”.