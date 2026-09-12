A tavola con la storia del territorio: dal 14 settembre torna l’itinerario gastronomico Valli & Pinete con 10 ristoranti
Dieci ristoranti, 70 occasioni di gusto e un patrimonio di ricette che racconta valli, pinete e tradizioni locali nella 29ª edizione della manifestazione. Dal 14 settembre al 29 novembre torna Valli & Pinete, la rassegna gastronomica promossa dal Sindacato Ristoratori Confcommercio Ravenna.
Con l’arrivo dell’autunno comincia l’ennesimo viaggio tra profumi, ingredienti e ricette della nostra tradizione, dove la cucina del territorio incontra la creatività degli chef e dà vita a proposte capaci di sorprendere, senza perdere il legame con le proprie origini.
Anche quest’anno i dieci ristoranti aderenti proporranno uno speciale menù stagionale, costruito intorno alle eccellenze dell’autunno: tartufi, asparagi, funghi, pinoli, selvaggina, prodotti delle valli e altre materie prime selezionate, accompagnate dalle proposte delle migliori cantine.
Per circa due mesi e mezzo, dal lunedì alla domenica, i ristoranti si alterneranno nell’offrire 70 occasioni per assaporare piatti di terra e di mare, in un calendario che invita a conoscere e riscoprire gusti, profumi e abbinamenti sempre nuovi.
Ma Valli & Pinete non è soltanto una rassegna gastronomica. È un modo per riscoprire il valore delle nostre radici, attraverso prodotti e ricette che raccontano luoghi, persone e tradizioni. Sedersi a tavola diventa così anche un’occasione per incontrarsi, condividere e mantenere vivo quel patrimonio di identità che appartiene al nostro territorio.
In questa prospettiva si rinnova anche la collaborazione con “il Romagnolo”, la più importante rivista dedicata alla storia locale, che anche quest’anno è coorganizzatrice della manifestazione.
ELENCO DEI RISTORANTI PARTECIPANTI
- Ristorante AL45 dal 14 al 20 settembre 2026 – Via Paolo Costa n. 45 – Ravenna – tel. 320/1616761• www.al45.it
- Ristorante La Campaza dal 21 al 27 settembre 2026 – Via Romea Sud 395 – Ravenna – tel. 0544/560294 • www.gruppolacampaza.it
- Pizzeria-Ristorante Babaleus dal 28 settembre al 4 ottobre 2026 – Vicolo Gabbiani 7 – Ravenna Centro Storico – tel. 0544/216464 • www.ristorantebabaleus.com
- Ristorante Cucina del Condominio dal 5 al 11 ottobre 2026 – Via G. Oberdan 36 – Ravenna – tel. 327/6803847 • www.cucinadelcondominio.it
- Ristorante Molinetto dal 12 al 18 ottobre 2026 – Via Sx Canale Molinetto 139/b – Punta Marina – tel. 0544/430248 • www.ristoranteilmolinetto.it
- Ristorante Marchesini dal 19 al 25 ottobre 2026 – Via Mazzini 8 – Ravenna – tel. 0544/212309 – 346.9416774 • www.ristorantemarchesiniravenna.it
- Ristorante Le Tradizioni di Nick dal 2 all’8 novembre 2026 – Corso Giuseppe Garibaldi 67 – Alfonsine – tel. 0544/84138 • www.letradizionidinick.it
- Ristorante La Gardèla dal 9 al 15 novembre 2026 – Via Ponte Marino 3 – Ravenna – tel. 0544/217147 • www.ristorantelagardela.itorantelagardela.com
- Ristorante Mercato Coperto Ravenna dal 16 al 22 novembre 2026 – Piazza A. Costa – Ravenna – tel. 0544/244611• www.mercatocopertoravenna.itercatocopertodiravenna.it
- Ristorante Cà del Pino dal 23 al 30 novembre 2026 – Via Romea Nord 295 – Ravenna – tel. 0544/446061 • www.casaspadoni.it