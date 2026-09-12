A tavola con la storia del territorio: dal 14 settembre torna l’itinerario gastronomico Valli & Pinete con 10 ristoranti

Dieci ristoranti, 70 occasioni di gusto e un patrimonio di ricette che racconta valli, pinete e tradizioni locali nella 29ª edizione della manifestazione. Dal 14 settembre al 29 novembre torna Valli & Pinete, la rassegna gastronomica promossa dal Sindacato Ristoratori Confcommercio Ravenna.

Con l’arrivo dell’autunno comincia l’ennesimo viaggio tra profumi, ingredienti e ricette della nostra tradizione, dove la cucina del territorio incontra la creatività degli chef e dà vita a proposte capaci di sorprendere, senza perdere il legame con le proprie origini.

Per circa due mesi e mezzo, dal lunedì alla domenica, i ristoranti si alterneranno nell’offrire 70 occasioni per assaporare piatti di terra e di mare, in un calendario che invita a conoscere e riscoprire gusti, profumi e abbinamenti sempre nuovi.

Ma Valli & Pinete non è soltanto una rassegna gastronomica. È un modo per riscoprire il valore delle nostre radici, attraverso prodotti e ricette che raccontano luoghi, persone e tradizioni. Sedersi a tavola diventa così anche un’occasione per incontrarsi, condividere e mantenere vivo quel patrimonio di identità che appartiene al nostro territorio.