A Villanova di Bagnacavallo per tutto il weekend si tiene la 42esima Sagra delle Erbe Palustri

È stata inaugurata venerdì 11 settembre a Villanova di Bagnacavallo la 42esima Sagra delle Erbe Palustri, in programma fino a lunedì 14 settembre. Al simbolico taglio della corda, che a Villanova sostituisce il tradizionale nastro inaugurale, hanno partecipato Maria Rosa Bagnari dell’Ecomuseo delle Erbe Palustri, il sindaco Matteo Giacomoni e la Giunta comunale. Era presente la consigliera regionale Eleonora Proni.

Domenica 13 settembre la manifestazione comincerà già al mattino. Dalle 8 torneranno nelle vie e nelle piazze di Villanova la grande mostra mercato dedicata ad antiquariato, modernariato, collezionismo, arte e natura e, nel parco pubblico, il mercatino delle pulci per bambini e ragazzi fino a 14 anni. Dalle 9 saranno al lavoro cestai, intrecciatori e artigiani degli antichi mestieri e nel parco saranno esposti modelli di macchine agricole.

Alle 12 pranzo alla Locanda dell’Allegra Mutanda; alle 16, nel parco pubblico, lo spettacolo di burattini Sganapino e l’acqua calda del Teatro dell’Aglio.

La giornata sarà accompagnata inoltre da animazioni e musica itinerante e si concluderà alle 19 con La brenda leterêria, trebbo dedicato al gergo e alle storie locali.

Lunedì 14, alle 20.30, la sagra si concluderà alla Locanda dell’Allegra Mutanda con Dalla Valle alla Tavola: sostenibilità e antichi sapori, serata con cena organizzata da Slow Food Romagna Valle del Lamone.

Per tutta la durata della manifestazione restano inoltre visitabili a ingresso libero le numerose mostre allestite all’Ecomuseo delle Erbe Palustri e all’Etnoparco Villanova delle Capanne, sempre in via Ungaretti 1.