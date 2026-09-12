Arriva l’Ironman: dal 14 settembre nuovi orari e punti di raccolta dei rifiuti di Hera a Cervia e Milano Marittima

Con l’arrivo dell’evento sportivo Ironman, che si terrà dal 17 al 20 settembre e vedrà la partecipazione di 6.500 atleti provenienti da tutto il mondo, sabato 19 e domenica 20 settembre in alcune zone di Cervia e Milano Marittima cambiano gli orari per il servizio di raccolta porta a porta per famiglie ed attività.

Da lunedì prossimo, 14 settembre, sul lungomare Deledda sarà allestita la zona Transition, che andrà dal bagno White Beach 150 al bagno Dover 175, la quale verrà chiusa con transenne e con corridoi di accesso fino alle traverse che dal lungomare conducono a Viale Italia. Vista l’impossibilità di transito dei mezzi di raccolta in tale area, a partire da lunedì 14 e fino a lunedì 21 settembre, nelle traverse che sfociano sull’Area Transition del lungomare saranno installati dei punti di raccolta temporanei, in sostituzione del servizio porta a porta che ripartirà regolarmente martedì 22 settembre. Dalla mattina di venerdì 18 settembre i corridoi verranno chiusi fino a domenica 20 settembre sera, finché non sarà concluso l’evento, per cui gli stabilimenti balneari interessati dovranno circumnavigare tale area e conferire i loro rifiuti nei punti di raccolta temporanei a loro più comodi.

Solo per sabato 19 settembre, nelle zone del lungomare interessate dalla manifestazione, la raccolta del vetro verrà effettuata a partire dalle ore 3.00 e non dalle ore 9.00, come previsto dal calendario, per via del blocco stradale.

La raccolta porta a porta di plastica/lattine a Castiglione di Cervia – zona Tantlon (calendario arancione), Castiglione di Ravenna- Casemurate, Mensa- Matellica (calendario rosa), Villa Inferno e quella dell’organico a Cannuzzo-Pisignano (calendario rosso) nella giornata di sabato 19 settembre sarà anticipata alle 3.00 di notte (invece che dalle 11) per via della chiusura al traffico di via Salara dalle 5.30 in poi.

Nel centro di Milano Marittima, l’esposizione di tutte le tipologie di rifiuti raccolte a domicilio presso famiglie (calendario rosa) e attività (calendario grigio) nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 settembre sarà anticipata alle 3 del mattino.

I canali di contatto Hera: per eventuali richieste di chiarimenti o informazioni sugli orari dei servizi è possibile contattare il Servizio Clienti Hera 800.999.500, numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.