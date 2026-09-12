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Faenza-Brisighella, continua la ricerca del guasto alla rete idrica: nuova autobotte a San Ruffillo
Prosegue anche oggi la ricerca della fuga sulla rete idrica tra Faenza e Brisighella, dove il guasto si è verificato venerdì 11 settembre. Le squadre del Gruppo Hera sono tornate al lavoro dalla mattina di sabato per individuare il punto della rottura e procedere quindi con la riparazione.
Nel frattempo, per far fronte al disservizio che interessa la zona di via Fornace e via Faentina a Brisighella, dal primo pomeriggio di oggi è prevista una nuova autobotte nell’area davanti alla chiesa di San Ruffillo, in via San Ruffillo 1, traversa di via Faentina in direzione Errano e Faenza. Il mezzo è dotato di rubinetti per consentire ai cittadini di prelevare l’acqua.
Restano operative anche le strutture di emergenza posizionate venerdì: la cisterna che alimenta il serbatoio di Pideura e l’autobotte con rubinetti nel parcheggio della chiesa di Errano, in via Errano 4. Cisterna e autobotti resteranno in funzione fino al ripristino del servizio.
Seguiranno aggiornamenti sull’evoluzione delle operazioni e sulla riparazione del guasto.
Per segnalare guasti, rotture o altre emergenze relative ai servizi di acqua, fognature e depurazione, Hera ricorda che è attivo 24 ore su 24 il numero gratuito di pronto intervento 800.713.900.