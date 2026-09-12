Filippo Bini presenta il suo ultimo romanzo, Liste di attesa, al centro civico di Traversara

A dialogare con l’autore sarà Ada Sangiorgi. Sarà presente il sindaco Matteo Giacomoni. L’ingresso è libero. Il centro civico è in piazza Don Modanesi.

Originario di Traversara, Filippo Bini è autore di romanzi thriller e creatore del criminologo-investigatore Bruce Halfod. Ha esordito nel 2022 con Il tocco delle tenebre (Echos Edizioni), cui è seguito Al prezzo della morte (Damster), terzo classificato al GialloFestival e primo nella sezione dedicata ai romanzi ambientati in Emilia-Romagna. Liste di attesa è la terza indagine di Halfod: ambientato a Bologna, il romanzo prende avvio dalla scomparsa di due ragazzi e dal ritrovamento di una misteriosa lista di nomi.