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Filippo Bini presenta il suo ultimo romanzo, Liste di attesa, al centro civico di Traversara
Sabato 12 settembre alle 17.30, presso il centro civico “Oreste Leonardi” di Traversara, lo scrittore Filippo Bini presenterà il suo ultimo romanzo, Liste di attesa (Santelli Editore, 2026). L’incontro apre il calendario delle iniziative autunnali promosse dal Consiglio di Zona di Traversara ed è organizzato insieme al Circolo Anspi Leone XIII e alla Pro Loco di Traversara.
A dialogare con l’autore sarà Ada Sangiorgi. Sarà presente il sindaco Matteo Giacomoni. L’ingresso è libero. Il centro civico è in piazza Don Modanesi.
Originario di Traversara, Filippo Bini è autore di romanzi thriller e creatore del criminologo-investigatore Bruce Halfod. Ha esordito nel 2022 con Il tocco delle tenebre (Echos Edizioni), cui è seguito Al prezzo della morte (Damster), terzo classificato al GialloFestival e primo nella sezione dedicata ai romanzi ambientati in Emilia-Romagna. Liste di attesa è la terza indagine di Halfod: ambientato a Bologna, il romanzo prende avvio dalla scomparsa di due ragazzi e dal ritrovamento di una misteriosa lista di nomi.