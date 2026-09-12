Fusignani (PRI) sul caro carburante: “Senza un piano strutturale e i tagli delle accise sarà il collasso”

Secondo Eugenio Fusignani, segretario del PRI regionale, “i cittadini, le famiglie e chi lavora ogni giorno sulle strade delle nostre comunità meritano una politica economica seria e lungimirante, non l’ennesima rincorsa ad interventi d’emergenza gestiti a colpi di bonus a spot… le risposte tampone non risolvono i problemi della reale economia e finiscono per creare odiose discriminazioni tra i lavoratori. Se da un lato è doveroso sostenere le fasce meno abbienti con strumenti dedicati, dall’altro è indispensabile estendere gli interventi a tutte le categorie produttive e adottare finalmente un piano strutturale che affronti alla radice il costo dei carburanti.”

Secondo i dati ufficiali del Mimit monitorati nella nostra Ravenna, dice Fusignani “persino negli impianti più convenienti della città la benzina e il gasolio stazionano ormai saldamente sopra i due euro al litro, con il diesel che si attesta mediamente tra i 2,11 e i 2,14 euro al litro. Su scala nazionale i dati di questi quattro anni di governo guidato da Meloni, Salvini e Tajani sono altrettanto impietosi: la media del gasolio è passata da 1,81 euro al litro a ben 2,18 euro al litro, e questo nonostante il costo del barile di greggio sui mercati internazionali sia rimasto sostanzialmente invariato nel medesimo arco di tempo.”