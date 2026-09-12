“Ho pagato il camper con un bonifico”: ma i 50mila euro non arrivano. Il mezzo ritrovato a Lugo

Un camper del valore di circa 50mila euro, ceduto dopo la promessa di un bonifico istantaneo mai arrivato, è stato ritrovato dalla Polizia di Stato a Lugo e restituito al proprietario. Il mezzo era stato successivamente messo in vendita online a 27mila euro, con Lugo indicata come località.

La vicenda è partita dalla denuncia presentata alla Questura di Modena da un cittadino che ha riferito di essere stato vittima di una truffa. Secondo quanto denunciato, l’uomo aveva effettuato il passaggio di proprietà del camper e lo aveva consegnato a una donna che aveva dichiarato di aver effettuato il bonifico istantaneo dell’intera somma concordata.

Il pagamento, tuttavia, non sarebbe mai arrivato. Poco dopo il proprietario ha inoltre scoperto che lo stesso camper era stato messo in vendita su un sito online a un prezzo molto più basso rispetto a quello originario, 27mila euro, e che nell’annuncio era indicata proprio Lugo.

A quel punto è stata interessata la Polizia di Stato di Ravenna. Gli operatori del Commissariato di Lugo hanno avviato le ricerche del mezzo e sono riusciti a individuarlo in sosta in un’area di parcheggio della città.

Dopo aver informato il Pubblico Ministero di turno, gli agenti hanno proceduto al sequestro preventivo del camper. Il mezzo è stato quindi affidato nuovamente in custodia giudiziale al legittimo proprietario.