I 100 anni di Albina “Bruna” Natali: dalla fabbrica Omsa alle serate al circolo dei Ferrovieri

Un secolo di vita, con i ricordi del lavoro all’Omsa e le serate al circolo dei Ferrovieri. Albina Natali, per tutti Bruna, ha compiuto 100 anni e oggi ha festeggiato il traguardo insieme alla famiglia e all’amministrazione comunale di Faenza.

Nata a Brisighella e faentina d’adozione, Albina ha attraversato un secolo di storia del territorio. Nel corso della sua vita lavorativa è stata operaia negli stabilimenti dell’Omsa, nello storico sito produttivo che sorgeva nell’area dell’attuale via Zaccagnini.

Madre di due figlie, Rosella e Patrizia, oggi è circondata dall’affetto di una famiglia arrivata a quattro generazioni, tra nipoti e pronipoti, oltre al supporto quotidiano dell’assistente Viola.

Tra i ricordi più cari restano i momenti di socialità vissuti fino ai 95 anni, dalle serate al circolo dei Ferrovieri, tra amici e tombola, alla lettura dei suoi amati libri.