Nuova piscina comunale. Sindaco Barattoni ha inaugurato la vasca da 25 mt, in corso realizzazione di quella da 50 mt

“Tante persone in questi giorni mi hanno scritto e detto di avere avuto gli occhi lucidi nel vedere la demolizione della vecchia piscina per tutto quello che ha rappresentato”. La premessa del sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni aiuta a capire la nuova fase della piscina comunale, con l’inaugurazione questa mattina 12 settembre della vasca da 25 metri per 21 metri a 10 corsie e una profondità di 180 centimetri, e dell’attigua vasca ludica con profondità variabile tra 80 e 110 centimetri, pensata per attività ricreative e dedicate alle famiglie.

“Oggi vediamo il risultato di una scelta importante fatta per la città. Spero che si possa passare dalla nostalgia alla gioia di sfruttare questo nuovo impianto” ha detto il primo cittadino.

Al taglio del nastro davanti a una folla numerosa hanno partecipato, oltre al sindaco, il presidente regionale della Federazione Italiana Nuoto Pietro Speziali, che ha ricordato ai presenti come “questa nuova struttura sia un’occasione rilevante per rilanciare il nuoto agonistico in città”, le autorità cittadine e i rappresentanti delle realtà che hanno contribuito alla realizzazione e alla gestione della struttura, tra cui Mauro Cassani, presidente di Ar.Co Lavori, e Gianluca Gualdi, presidente di Coopernuoto.”Per noi che siamo un consorzio di Ravenna è un orgoglio che ci portiamo dietro e che rimane essendo un lavoro fatto in città e per la città”, ha sottolineato Cassani mentre Gualdi ha messo in luce non solo le opportunità agonistiche fornite dal nuovo centro nuoto ma anche le occasioni per trovare “qui dentro uno spazio di benessere e socialità anche per le persone che non sanno nuotare”, e le tecnologie innovative utilizzate per la sua realizzazione.

Efficienza energetica e innovazione tecnologica

Il nuovo centro nuoto “Gianni Gambi” è stato progettato con particolare attenzione all’efficienza energetica e alla riduzione dei consumi. Il fabbisogno energetico della struttura è soddisfatto interamente utilizzando energia elettrica, senza bruciare gas metano.

Sulla copertura della sala vasche della struttura appena inaugurata è installato un impianto fotovoltaico composto da 225 pannelli ad alta efficienza da 625 wp (watt di picco) ciascuno, per una potenza complessiva di 140,625 kwp (kilowatt di picco).

L’energia prodotta contribuisce ad alimentare le principali utenze della struttura, tra cui pompe di calore, impianti di ventilazione e illuminazione, riducendo il ricorso all’energia prelevata dalla rete. Fotovoltaico, pompe di calore, recupero del calore, illuminazione intelligente e supervisione centralizzata sono integrati in un unico sistema, con l’obiettivo di limitare il ricorso all’energia prelevata dalla rete e recuperare, dove possibile, energia e risorse che altrimenti andrebbero disperse.

La produzione di energia termica è affidata a un sistema integrato di pompe di calore, differenziate in base alle temperature richieste. Il sistema provvede al riscaldamento dell’acqua delle piscine, alla climatizzazione degli ambienti, al riscaldamento degli spogliatoi e alla produzione di acqua calda sanitaria. La tecnologia inverter consente di adeguarne il funzionamento alle effettive necessità della struttura.

Le unità di trattamento aria recuperano il calore dell’aria espulsa per preriscaldare quella di rinnovo, riducendo l’energia necessaria per mantenere la temperatura prevista nelle sale vasche e negli spogliatoi. Anche il calore dell’acqua delle piscine viene recuperato: l’acqua che quotidianamente deve essere sostituita cede parte della propria energia termica all’acqua nuova destinata alle vasche, riducendo così il fabbisogno necessario per riscaldarla.

La struttura dispone di un sistema di raccolta e accumulo delle acque piovane, che potranno essere riutilizzate per l’irrigazione delle aree verdi e per altri usi esterni non potabili, una volta installato il necessario sistema di pressurizzazione.

Gli impianti sono collegati a un sistema centralizzato di supervisione, che monitora in tempo reale consumi energetici e principali parametri ambientali, ottimizzandone il funzionamento e supportando la manutenzione preventiva. Anche l’illuminazione a led è gestita in modo intelligente attraverso il sistema digitale Dali, che consente di regolare la luce in funzione dell’utilizzo degli spazi. Sensori di presenza automatizzano accensione e spegnimento negli ambienti utilizzati in modo discontinuo, mentre sensori crepuscolari modulano l’illuminazione artificiale in base alla quantità di luce naturale disponibile.

Il sindaco: “diamo alla città un centro natatorio più grande, moderno e sostenibile”

“La ‘vecchia’ piscina Gianni Gambi aveva più di cinquant’anni e nessun intervento di manutenzione – ha sottolineato il sindaco – avrebbe potuto renderla pienamente adeguata alle esigenze di oggi.

Realizzare un’opera di questa portata sarebbe stato difficilmente sostenibile con le sole risorse dell’Amministrazione comunale; anche per questo il percorso che ci ha portati fin qui è stato articolato, ha richiesto confronto e la capacità di tenere insieme esigenze diverse. Ma non abbiamo mai perso di vista l’obiettivo, che credo sia sempre stato condiviso: dare a Ravenna un centro natatorio più grande, moderno, efficiente e sostenibile, capace di rispondere alle esigenze degli atleti, degli appassionati, dei ragazzi e delle ragazze, delle famiglie e dell’intera comunità”.

Avanza il cantiere per la piscina olimpionica

Il progetto guarda già al futuro con la realizzazione, attualmente in corso, di una vasca olimpionica di 50 x 25 metri, con 10 corsie e una profondità di 200 centimetri. Un ulteriore tassello che consentirà di ampliare l’offerta e le possibilità di utilizzo del polo natatorio, rafforzandone la vocazione sportiva. Il cronoprogramma prevede il termine dei lavori entro dicembre 2027.

Da oggi pomeriggio tre open day gratuiti

Oggi pomeriggio alle 14 comincia il primo dei tre open day gratuiti durante i quali tutta la cittadinanza potrà conoscere la nuova struttura e nuotare. Gli accessi saranno possibili dalle 14 alle 20, domenica 13 dalle 8 alle 19 e lunedì 14 dalle 7 alle 14. Per partecipare agli open day è necessario prenotarsi al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/piscine-di-ravenna-centro-nuoto-comunale-gianni-gambi-open-day-tickets-1999666696920