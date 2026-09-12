Oltre 7.600 presenze a “Bagnacavallo al Cinema”, al Cineparco delle Cappuccine: un successo

Si è conclusa con oltre 7.600 presenze complessive la 42esima edizione di “Bagnacavallo al Cinema”, la rassegna estiva del Cineparco delle Cappuccine curata dall’associazione FuoriQuadro per il Comune, con la direzione artistica di Ivan Baiardi e Gianni Gozzoli e la collaborazione di Giacomo Togni.

Tra il 9 giugno e il 6 settembre la stagione ha proposto cinema italiano e internazionale, film d’autore e molti dei titoli più attesi dell’anno, affiancando alle proiezioni incontri con autori e protagonisti. Nell’ambito di “Accadde Domani” sono arrivati al Cineparco Pierpaolo Capovilla, Matteo Oleotto e Monica Guerritore; la collaborazione con “Immaginario – Cinema e comunità” ha invece portato a Bagnacavallo lo scenografo Giancarlo Basili e i registi Alberto Palmiero e Laura Samani.

Gianni Gozzoli traccia così il bilancio dell’edizione 2026: «Anche quest’estate abbiamo rimesso uno schermo sotto le stelle, acceso il proiettore e sperato che qualcuno avesse ancora voglia di uscire di casa per vedere un film insieme agli altri. Per fortuna sì. Per il terzo anno consecutivo il pubblico dell’Arena delle Cappuccine è cresciuto. E in questi tempi non è proprio un dettaglio.

Grazie a chi è venuto, tornato, ha portato amici, discusso dei film e occupato quelle sedie sera dopo sera, e agli sponsor che sostengono la rassegna».

«L’alto numero di presenze conferma ancora una volta l’interesse del pubblico per la proposta di cinema a Bagnacavallo – osserva l’assessora alla Cultura Caterina Corzani –. È un risultato che premia una rassegna capace di coltivare curiosità e offrire occasioni di scoperta, costruendo nel tempo un rapporto solido con gli spettatori. Il fatto che il Cineparco richiami con continuità anche persone da fuori Bagnacavallo restituisce inoltre la misura di una proposta che ha saputo conquistarsi uno spazio riconoscibile nel panorama culturale del territorio. A FuoriQuadro per il lavoro svolto e a quanti hanno scelto di condividere queste serate va il nostro ringraziamento.»